ABD'li yetkililer İsrail'in İran'a saldırısı için 'son tarihi' verdi: Seçimden önce harekete geçecekler

İran'ın yüzlerce füzeli saldırısına cevap vereceğini açıklayan İsrail'in misillemesi için ABD medyası tarafından tarih verildi. CNN'de yayınlanan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde İsrail'in, ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İran'a saldırı düzenleyebileceği ileri sürüldü. Aynı yetkililer, olası İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğu belirtildi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri İsrail'in de yakın takibinde.
Bölgeyi savaş girdabına sokmaya çalışan İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'deki seçimler öncesi İran'a saldırı düzenleyebileceği ileri sürüldü.
İran'ın geçtiğimiz haftalarda yüzlerce balistik ve hipersonik füzeler ile düzenlediği saldırıya cevap vereceğini duyuran İsrail'e ilişkin söz konusu iddia ise ABD basınında yer aldı.
"5 Kasım'a kadar bu saldırıları bekliyoruz"
CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İsrail'in harekete geçebileceği öne sürüldü.
ABD'li yetkililer, İran'a nasıl bir karşılık verileceği konusunda İsrail'de halen aktif bir tartışmanın sürdüğünü ancak 5 Kasım'daki seçime kadar bu saldırının gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.
"Saldırının zamanlaması seçimle doğrudan bağlantılı değil"
Biden: Netanyahu seçimleri etkiliyor olabilir
ABD basını tarafından ortaya atılan iddia ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını akıllara getirdi.
Biden, ekim ayının başlarında yaptığı bir açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki seçimleri etkilemeye çalıştığını ima etmişti.
Trump: Ben başkan olsaydım Orta Doğu'da savaş çıkmazdı
"Seçimi Harris kazanırsa İsrail iki yıl içinde yok olur"
"Bu seçimi kazanamazsam - ve eğer bu olursa Yahudi halkının bununla gerçekten çok ilgisi olacak çünkü eğer halkın yüzde 40'ı, yani yüzde 60'ı düşmana oy veriyorsa - bence İsrail iki yıl içinde varlığı sona erecek."