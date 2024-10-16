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ABD'li yetkililer İsrail'in İran'a saldırısı için 'son tarihi' verdi: Seçimden önce harekete geçecekler

ABD'li yetkililer İsrail'in İran'a saldırısı için 'son tarihi' verdi: Seçimden önce harekete geçecekler

20:4216/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
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İsrail'in İran'a ABD'deki seçimler öncesi saldırabileceği iddia edildi.
İsrail'in İran'a ABD'deki seçimler öncesi saldırabileceği iddia edildi.

İran'ın yüzlerce füzeli saldırısına cevap vereceğini açıklayan İsrail'in misillemesi için ABD medyası tarafından tarih verildi. CNN'de yayınlanan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde İsrail'in, ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İran'a saldırı düzenleyebileceği ileri sürüldü. Aynı yetkililer, olası İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas" olduğu belirtildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri İsrail'in de yakın takibinde.

Bölgeyi savaş girdabına sokmaya çalışan İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'deki seçimler öncesi İran'a saldırı düzenleyebileceği ileri sürüldü.

İran'ın geçtiğimiz haftalarda yüzlerce balistik ve hipersonik füzeler ile düzenlediği saldırıya cevap vereceğini duyuran İsrail'e ilişkin söz konusu iddia ise ABD basınında yer aldı.

"5 Kasım'a kadar bu saldırıları bekliyoruz"

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine kadar İsrail'in harekete geçebileceği öne sürüldü.

ABD'li yetkililer, İran'a nasıl bir karşılık verileceği konusunda İsrail'de halen aktif bir tartışmanın sürdüğünü ancak 5 Kasım'daki seçime kadar bu saldırının gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

"Saldırının zamanlaması seçimle doğrudan bağlantılı değil"

Aynı yetkililer, olası İsrail saldırısının zamanlamasının başkanlık seçimiyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "
ABD'deki siyasi süreçlere karşı oldukça hassas
" olduğunu belirtti.
İsrail'in İran'a muhtemel bir saldırısının ABD siyasetini yakından ilgilendireceği vurgulanırken, özellikle seçimlere yakın bir zamanda
Orta Doğu
'da büyüyecek bir çatışma görüntüsünün Washington'da güçlü bir yansımasının olabileceği kaydedildi.

Biden: Netanyahu seçimleri etkiliyor olabilir

ABD basını tarafından ortaya atılan iddia ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını akıllara getirdi.

Biden, ekim ayının başlarında yaptığı bir açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki seçimleri etkilemeye çalıştığını ima etmişti.

Daha önce ABD'deki hiçbir hükümetin kendisinden daha fazla İsrail'e yardımda bulunmadığını ve Netanyahu'nun bunu hatırlaması gerektiğini ifade eden Biden, "
Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum.
" demişti.

Trump: Ben başkan olsaydım Orta Doğu'da savaş çıkmazdı

Öte yandan ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump da yaptığı bir açıklamada, "
ABD güvende değil. İran, ABD'ye de saldırabilir. Sahtekar Başkan Joe Biden direksiyonda uyuyor. Ben başkan olsaydım Orta Doğu'da savaş çıkmazdı.
" ifadeleriyle bölgedeki savaşı kendisinin önleyebileceğini ileri sürmüştü.

"Seçimi Harris kazanırsa İsrail iki yıl içinde yok olur"

Donald Trump eylül ayında yaptığı bir açıklamada da Demokrat aday
Kamala Harris
'e karşı seçimi kaybetmesi durumunda Yahudi topluluğunun sorumlu olacaklarını ima etmişti.
Cumhuriyetçi başkan adayı ayrıca, seçimi kaybederse işgalci İsrail'in Harris yönetiminde iki yıl içinde varlığının sona ereceği iddiasını yineleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu seçimi kazanamazsam - ve eğer bu olursa Yahudi halkının bununla gerçekten çok ilgisi olacak çünkü eğer halkın yüzde 40'ı, yani yüzde 60'ı düşmana oy veriyorsa - bence İsrail iki yıl içinde varlığı sona erecek."




#İran
#ABD
#israil
#Kamala Harris
#Orta Doğu

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