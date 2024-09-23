Trump son anketlere göre Yahudi desteğinin eksikliğine atıfta bulundu: Harris kazanırsa İsrail iki yıl içinde yok olur

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'in Rusya ile iki buçuk yıllık savaşı sona erdirme planını sunmak üzere Pazar günü önemli bir ziyaret için ABD'ye gitti. Ukrayna cumhurbaşkanı, "zafer planı" olarak adlandırdığı önerilerini ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacak ve ayrıca BM genel kurulundaki oturumlara katılacak. Ziyaret, Moskova'nın doğu Ukrayna'da hızla ilerlemesi ve Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük kısımlarını elinde tutmasıyla geçen yoğun çatışmaların ardından geliyor. Kiev haftalardır Batı'ya, Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için teslim edilen uzun menzilli silahları kullanmasına izin vermesi için baskı yapıyor.