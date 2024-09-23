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Trump son anketlere göre Yahudi desteğinin eksikliğine atıfta bulundu: Harris kazanırsa İsrail iki yıl içinde yok olur

Trump son anketlere göre Yahudi desteğinin eksikliğine atıfta bulundu: Harris kazanırsa İsrail iki yıl içinde yok olur

Zeynep Karçığa
12:3623/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Donald Trump, İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde seçimleri kaybederse Yahudi halkının suçlu olacağını iddia etti.
Donald Trump, İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde seçimleri kaybederse Yahudi halkının suçlu olacağını iddia etti.

Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı seçimi kaybetmesi durumunda Yahudi topluluğunun sorumlu olacaklarını ima etti. Cumhuriyetçi başkan adayı ayrıca, seçimi kaybederse işgalci İsrail'in Harris yönetiminde iki yıl içinde varlığının sona ereceği iddiasını yineledi.

Washington'daki İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Trump, son anketlere göre Yahudi desteğinin eksikliğine atıfta bulundu.


Trump şunları söyledi:

"Bu seçimi kazanamazsam - ve eğer bu olursa Yahudi halkının bununla gerçekten çok ilgisi olacak çünkü eğer halkın yüzde 40'ı, yani yüzde 60'ı düşmana oy veriyorsa - bence İsrail iki yıl içinde varlığı sona erecek."


'Harris Yahudilerden yüzde 60 oy aldı'

Trump, Harris'in
Amerikan Yahudileri
arasında
yüzde 60
oranında oy aldığını gösterdiğini söylediği bir ankete atıfta bulunmuştu.

Harris kampanyasının sözcüsü Morgan Finkelstein, konuşmadan önce yaptığı açıklamada Trump'ı bazen antisemitistlerle ilişki kurmakla suçladı.


Yahudi damadını hatırlattı

Trump, perşembe günkü konuşmasında Yahudi bir damadı olduğunu belirterek tüm antisemitizm suçlamalarını reddetti.


Trump 'Antisemitizmle Mücadele' adlı bir etkinlikte yaptığı başka bir konuşmada şunları söylemişti:

"Bu
seçimi kazanamazsam
... Yahudi halkının bir kayıpla çok ilgisi olacak. Size çok basit ve nazikçe söyleyeceğim. Gerçekten bana doğru davranılmadı. Kendinizi büyük bir tehlikeye atıyorsunuz.

'İsrail iki yıl içinde yok olur'

Trump, İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) fon sağlayan Miriam Adelson'a hitaben ''Harris, başkan olursa İsrail'in iki yıl içinde var olmayacağı gerçeğini onlara anlatmamız gerekiyor'' dediğini ifade etti.


Ezici çoğunluk Demokrat Parti'ye oy veriyor

Yahudiler ABD nüfusunun sadece yüzde ikisini oluşturuyor ve tarihsel olarak ezici bir çoğunlukla Demokrat Parti'ye oy veriyorlar.


Zelenski ABD ziyareti sırasında Biden Trump ve Harris'e 'zafer planı' sunacak: Peki bu planda neler saklı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'in Rusya ile iki buçuk yıllık savaşı sona erdirme planını sunmak üzere Pazar günü önemli bir ziyaret için ABD'ye gitti. Ukrayna cumhurbaşkanı, "zafer planı" olarak adlandırdığı önerilerini ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacak ve ayrıca BM genel kurulundaki oturumlara katılacak. Ziyaret, Moskova'nın doğu Ukrayna'da hızla ilerlemesi ve Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük kısımlarını elinde tutmasıyla geçen yoğun çatışmaların ardından geliyor. Kiev haftalardır Batı'ya, Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için teslim edilen uzun menzilli silahları kullanmasına izin vermesi için baskı yapıyor.

#ABD
#Donald Trump
#İsrail

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