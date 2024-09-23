Trump son anketlere göre Yahudi desteğinin eksikliğine atıfta bulundu: Harris kazanırsa İsrail iki yıl içinde yok olur

Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı seçimi kaybetmesi durumunda Yahudi topluluğunun sorumlu olacaklarını ima etti. Cumhuriyetçi başkan adayı ayrıca, seçimi kaybederse işgalci İsrail'in Harris yönetiminde iki yıl içinde varlığının sona ereceği iddiasını yineledi.
Washington'daki İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Trump, son anketlere göre Yahudi desteğinin eksikliğine atıfta bulundu.
Trump şunları söyledi:
"Bu seçimi kazanamazsam - ve eğer bu olursa Yahudi halkının bununla gerçekten çok ilgisi olacak çünkü eğer halkın yüzde 40'ı, yani yüzde 60'ı düşmana oy veriyorsa - bence İsrail iki yıl içinde varlığı sona erecek."
'Harris Yahudilerden yüzde 60 oy aldı'
Harris kampanyasının sözcüsü Morgan Finkelstein, konuşmadan önce yaptığı açıklamada Trump'ı bazen antisemitistlerle ilişki kurmakla suçladı.
Yahudi damadını hatırlattı
Trump, perşembe günkü konuşmasında Yahudi bir damadı olduğunu belirterek tüm antisemitizm suçlamalarını reddetti.
Trump 'Antisemitizmle Mücadele' adlı bir etkinlikte yaptığı başka bir konuşmada şunları söylemişti:
'İsrail iki yıl içinde yok olur'
Trump, İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) fon sağlayan Miriam Adelson'a hitaben ''Harris, başkan olursa İsrail'in iki yıl içinde var olmayacağı gerçeğini onlara anlatmamız gerekiyor'' dediğini ifade etti.
Ezici çoğunluk Demokrat Parti'ye oy veriyor
Yahudiler ABD nüfusunun sadece yüzde ikisini oluşturuyor ve tarihsel olarak ezici bir çoğunlukla Demokrat Parti'ye oy veriyorlar.