İsrail’in sekizinci cephesi

Siyonizm, iki yıldan fazlaca, hatta ateşkes sonrasında da yavaşlatılmış bir şekilde sürdürdüğü Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ile her kötülüğün anası olduğunu tüm dünyaya, adeta canlı yayında ispat etti. Bebekleri, çocukları, kadınları katlederek Siyonizm’in, anti-semitizmin ve hatta Holokost’un dünya çapında sorgulanır bir hale gelmesine kendi kanlı elleri ile sebep oldu.

Güya, dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia ettikleri İsrail ordusunun, dünyanın en ahlaksız ordusu olduğu, hem de kendi yetkilileri tarafından ortaya çıkarıldı.

İSRAİL KÜRESEL ANLATIYI KAYBETTİ

İsrail’in Gazze’deki soykırımının Siyonizm açısından çok daha tehlikeli bir sonucu daha var ki, paçaları tutuşmuş durumda: Siyonizm II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın çoğunu hakimiyetine aldığı “anlatısı”nı kaybetti. Bu, dünyada ve ABD gibi en büyük kalelerinde bile, Siyonizm ve İsrail’in büyük bir itibar kaybına neden oldu. İsrail’in neredeyse tüm argümanları sorgulanır hale geldi.

“SEKİZİNCİ CEPHE” TARTIŞMALARI

Siyonistler arasında son dönemde bir “Sekizinci Cephe” tartışması aldı başını gidiyor. “Sekizinci Cephe”nin iki farklı versiyonu tartışılıyor... Birisi Türkiye ile ilgili, diğeri ve aynı zamanda küresel ölçekli olanı var ki asıl “Sekizinci Cephe” ile o kastediliyor.

TEHDİTKÂR CEPHE OLARAK TÜRKİYE

İsrailliler yedi cepheyi, Gazze Şeridi, Batı Şeria, İran, Hizbullah, Husiler, Suriye ve içerideki Araplar olarak sayıyorlar. The Jerusalem Post gazetesine göre sekizinci bir tehditkâr cepheyi Türkiye oluşturuyor.

Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı cesaretlendiren üç gelişme var: İsrail’in uluslararası izolasyonu, Türkiye’nin Suriye’de Esed’i devirme başarısı ve Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki kişisel bağ ve iyi ilişkiler.

Gazeteye göre, İran’a karşı hareket özgürlüğü için İsrail, Suriye’nin güneyinin tamamı üzerindeki hava kontrolünden vazgeçemez, bu da Suriye semalarında Türkiye ile sınırlı bir askeri çatışmaya yol açabilir.

SOYKIRIMI KÜRESELLEŞTİRME

“Sekizinci Cephe” kavramı İsrail’in soykırımcı başbakanı tarafından ABD’li Newsmax medya ağına verdiği demeçte dile getirildi. Netanyahu’nun “İran ve onun vekillerine karşı yedi cephe var, sekizincisi ise hakikat savaşı” sözleriyle gündemde yer almaya başladı. Soykırımcı başbakanın “Hakikat” dediğine bakmayın aslında bu cephe soykırım savaşı boyunca örtemedikleri hakikati, büyük ihtimalle kinetik eylemlerin de yer alacağı, küresel çapta mümkün olan her enstrümanla örtme çabası, hakikati haykıran ağızları kapatma savaşı olacak.

YOĞUN OLARAK TARTIŞILIYOR

İsrail basını ve düşünürleri, olan bitenin farkında gözüküyor. Bunu çeşitli İsrail medyasından derlediğimiz şu alıntılar çok güzel bir şekilde özetliyor:

* “İsrail kara savaşında önde gidiyor olabilir ancak sekizinci cephede, yani küresel kamuoyu ve diplomasi alanında kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.”

* “7 Ekim sonrası dünyada, ‘Siyonizm’ kelimesi, sömürgecilik, apartheid ve soykırım suçlamalarını tetikleyen, hassas siyasi bir yük olarak algılanmaktadır.”

* “Son iki yılda yapılan anketler, genç nesiller arasında İsrail’e ve hatta var olma temel hakkına yönelik Batı desteğinde keskin bir düşüşe işaret ediyor.”

* “İsrail, ABD kamuoyunun gözünde itibarını kaybetti. Bunun oluşturduğu tehlikenin farkında olan Netanyahu, gönülleri ve zihinleri yeniden kazanmak için ‘Sekizinci Cephe’, ‘Hakikat Savaşı’nın açıldığını duyurdu.”

SORUMLU KİM?

Yukarıda bazılarını zikrettiğimiz tespitlerden başbakanından köşe yazarına kadar Siyonistlerin kendileri bağlamında “tehlikeli” küresel gelişmelerin çok iyi farkında oldukları, “Sekizinci Cephe’de, yani küresel kamuoyu ve diplomasi alanında kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” olduklarını güzel anladıkları anlaşılıyor.

Ancak, buna kimin sebep olduğu noktasına gelince yine algı yönetimine, dezenformasyona başvurduklarını görüyoruz. Hiçbir yazıda, konuşmada aynaya bakma zarureti hissetmiyorlar. On binlerce Filistinli bebek, çocuk ve kadını soykırıma tabi tuttuklarını görmezden geliyorlar.

Onlara göre bunun müsebbibi İslamcılar: “İslamcılar sistematik çalıştılar, fonlandılar. İslamcılar, özgür dünyayı, özellikle ABD’yi, fethetmenin yolunun güç yoluyla değil, stratejik etki için sistematik, uzun vadeli ve yoğun bir şekilde finanse edilen bir algı savaşı yoluyla elde edileceğini anladılar... Yavaşça ve yüzeyin altında başlayan şey, özellikle son iki yılda kendini gösterdi ve çarpık iddiasıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi: Bu algı ve etki savaşında, ezberledikleri gibi, Siyonizm Batı’nın asıl günahı olarak gösteriliyor.”

Bu çabaların planlama ve finansmanında Türkiye, Katar, İran ve Rusya’nın isimleri anılıyor.

Yapılan bireysel ve toplu çabaların hakkını yemeden belirtmek gerekirse, Siyonist soykırım dünyanın vicdanını uyandırdı ve iki yıl boyunca bir çığ gibi büyüyüp halk, NGO ve hükümetler bazında uyanışa sebep oldu. Süreç hâlâ da devam ediyor.

SİYONİZM ŞİMDİ NE YAPACAK?

Soykırımcı Siyonistler, şimdi karşılarına çıkan bu durumu “stratejik bir savaş alanı” olarak görüyorlar. “Bu savaş alanını anlatıların, fikirlerin ve nüfuzun savaş alanıdır. Sosyal medyada, haber odalarında, sınıflarda, kişisel ilişkilerde ve siyasi iktidarın koridorlarında yaşanan bir savaştır” diyorlar.

Küresel kamuoyunun zihnini ve kalbini kazanma mücadelesi olarak isimlendirdikleri, ama hakikatinde Siyonizm’in Filistinlilere karşı uyguladığı iki yıllık soykırım sürecinde dünyanın uyanan vicdanı olarak ifade edebileceğimiz “Küresel İntifada”ya karşı “Soykırımın küreselleştirilmesini” ya da kendi tabirleri ile “Sekizinci Cephe”yi devreye sokacaklar.

KOL KOLA HİBRİT SAVAŞ

Küresel Siyonist ittifaka ihtiyaç duyulmakta olduğundan bahseden Siyonistler, bu savaşa tek başına girmekten öte, yaptıkları dezenformasyon ile Batı’yı, özellikle Hristiyan Siyonistleri açacakları bu cepheye dahil etmek istiyorlar.

İsrail’in ilan etmek üzere olduğu “Sekizinci Cephe”, Siyonistlerin bugüne kadar dünyayı uyutageldikleri anlatılarını geri alma savaşı olsa da bunu sağlamak için ellerindeki her tür enstrüman ve silahı devreye sokacaklardır. MOSSAD başta, İsrail istihbarat teşkilatının da kinetik – terörist eylemlerde rol alacağı bir cephe olacaktır bu cephe ve Gazze’de 260’dan fazla gazeteciyi susturdukları gibi, küresel çapta büyük susturma operasyonlarına da imza atacaklardır.

Savaştığı yedi cephe!

İsrail yedi cephede savaştığını iddia ediyor. Bunu “Yedi cepheye terör ve saldırganlık uyguluyor” diye okuyabiliriz. Peki bu yedi cephe kısa bilgileri ile hangileridir?

1 .En önemli cephe 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı sonrasında iki yıldan fazla bir süredir soykırım uyguladığı, bebek, çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu, 70 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, aç bıraktığı, yüzbinlerce insanın defalarca göç etmek zorunda bırakıldığı Gazze cephesi. Ateşkese rağmen İsrail soykırımını sadece yavaşlattı.

2 .Filistin’in Batı Şeria bölümü. BM kararlarına göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yerleşimleri, ordu desteğindeki terörist yerleşimciler üzerinden genişletme faaliyetlerine direnen Filistinlilere açılan savaş. Son dönemde illegal yerleşim faaliyetleri arttığı için bu cephe de bayağı hareketlenecek.

3 .İç Cephe - “48 Arapları” olarak da nitelenen İsrail içerisindeki Arapların “Bir kısmı devlete karşı giderek radikalleşti” savıyla baskılanması ve Mescid-i Aksa’ya sürekli saldırılar.

4 .Hizbullah ve dolayısıyla da Lübnan Cephesi. Ateşkese rağmen aynen Gazze’de olduğu gibi İsrail ateşkesi sürekli ihlal ediyor, sürekli suikastlar düzenliyor.

5 .Husiler üzerinden Yemen cephesi. Gazze sürecinde Kızıldeniz’i kapatan ve füzelerle İsrail’i vuran Husi Ensarullah hareketine karşı açılmış cephe. Son dönemde Yemen’deki gelişmeler bundan azade değil.

6 .ABD ile birlikte yıkmaya çalıştıkları ama sonunda barış yapmak zorunda kaldıkları İran cephesi. Bu cepheyi yeniden alevlendirme çabaları derinden sürüyor.

7 .Ve Türkiye’yi de yakında ilgilendiren Suriye cephesi. Esed’in yıkılması fırsatından istifade ile Suriye’nin kara, deniz ve hava güçlerine büyük zarar verdiler, Suriye’de yeni topraklar işgal ettiler ama Suriye, orta ve uzun erimde en tehlikeli cephe olma yolunda hızla ilerliyor.

Soykırım cephesi: Gazze

İsrail’in 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu ve adeta bir açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze Şeridi’ndeki silahlı direniş gruplarının 7 Ekim 2023’de başlattıkları Aksa Tufanı saldırılarına karşı İsrail Gazze’nin iki milyondan fazla Filistinli halkına karşı soykırım suçunu 25 aydan fazla bir süredir sürdürüyor. Bununla birlikte, İsrail aç bırakma ve zorla göç ettirme politikaları da uyguluyor. Soykırımla ilgili bazı verilere bakalım:

1 . 76 bin 134 kişi öldürüldü, öldürülen Gazzelilerin yarıdan fazlası bebek, çocuk ve kadın.

2 . Öldürülen her 10 kişiden 9’u sivil.

3 . 174 bin tedavisi yapılamayan yaralı var.

4 . 45 bin 600 çocuk yetim kaldı.

5 . Gazze halkının yüzde 99 u en az bir kere zorla göç ettirildi.

6 . 555 bin mesken, 191 basın merkezi, 621 okul, 3 kilise, hastanelerin tamamı tahrip edildi.

7 . 255 gazeteci, 1701 sağlık personeli, 800 öğretmen, 200 akademisyen, 140 sivil savunma personeli öldürüldü.

8 . 21 bini çocuk, 40 bin kişi kalıcı sakatlığa uğradı. Gazze modern tarihin en büyük çocuk ampute mekânı haline geldi.

9 . 12 bin kişi zorla kaybettirildi.

10 . 482 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

11 . Düşükler yüzde 300 arttı.

12 . Uluslararası insani yardım kuruluşlarının yüzde 80’inin faaliyetleri engellendi.

13 . Gazzelilerin yüzde 100’ü gıda güvensizliği ile karşı karşıya.







