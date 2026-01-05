Yeni Şafak
İsrail'in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir Deyr el-Belah'a getirildi

21:405/01/2026, Pazartesi
AA
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.
İsrail’in serbest bıraktığı 10 Filistinli esir, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne ulaştırıldı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, esirlerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan hastaneye naklinin kolaylaştırıldığını ve aileleriyle iletişim kurmalarının sağlandığını, sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünden (ICRC) yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 10 esirin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin, esirlerin aileleriyle iletişim kurmasını sağladığı ifade edildi.

Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumlarını ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze’de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.


