İsrailli aile Amerikan gazetesinin kendilerini kandırdığını açıkladı: NYT'nin tecavüz yalanı çöktü

Batı medyasının Gazze’deki İsrail soykırımını aklama adına yürüttüğü ikiyüzlü yayın politikası her geçen gün bir başka açık veriyor. Soykırım propagandası yaparak, “Hamas esirlere tecavüz ediyor” algısını servis eden ABD merkezli New York Times’ın yalan haber yaptığı ortaya çıktı. Gazete, 28 Aralık’ta Jeffrey Gettleman imzalı “Hamas cinsel şiddeti nasıl silah olarak kullandı” başlıklı bir çalışma yayınlandı. 7 Ekim saldırısı sonrası yayınlanan bir videoda kamyonette cesedi görülen “siyah elbiseli kadının (Gal Abdush)” ailesi ile konuşan Gettleman, elde ettiği veriler ve ailesinin ifadeleri doğrultusunda “kadının tecavüze uğradığını” iddia etmişti.

New York Times’ın Abdush’un ailesinin izni olmadan böyle bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Alter, “Kardeşimle ilgili yazılanlar doğru değil. 7’de üvey kardeşim (Nagy) aradı ve Gal ile yolda olduklarını söyledi. Arkadan Gal’ın sesi gelirken bombalandılar” dedi. Birkaç dakika içinde kardeşlerinin hem bombalanıp hem de tecavüze uğrayamayacağını kaydeden Alter, “Doktor raporları ve adli tıp sonuçlarına göre tecavüz izi yok” dedi. New York Times’ın kendilerine “Gal ve Nagy’nin anısını yaşatmak için bir hikaye yazma” amacıyla geldiğini kaydeden Alter, “Cinsel istismar haberi yazdıklarını bilseydik kabul etmezdik” dedi. NYT’nin iddialarının “Siyah elbiseli kadın” olarak bilinen Abdush’un İsrail saldırısı sonucu ölmüş olabileceği de belirtiliyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgalci İsrail güçleri, 7 Ekim’deki konser alanını çapraz ateşe aldı, kendi vatandaşlarını bombaladı ve çok sayıda Yahudi’yi katletti.