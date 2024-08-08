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Dünya

İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz

İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarına kendi askerleri dahi isyan ediyor. Aylardır Filistinlilerin acımasızca katledilmesi nedeniyle bazı askerler, Gazze'ye geri dönmeyi reddediyor.

09:17 - 8/08/2024 Perşembe
Diğer
Foto: AA
Foto: AA

Soykırımcı Netanyahu ve katliamcı komutanların emirlerine askerler de isyan etmeye başladı.


İsyan eden askerlerden biri de birçok Gazzelinin ölümünden sorumlu olan Michael Ofer Ziv.


Gazze'ye geri dönmek istemeyen İsrailli Michael Ofer Ziv Amerikan CNN kanalına itiraflarda bulundu.

Birçok Gazzelinin ölümünden sorumlu olan Michael Ofer Ziv.

'Filistinlileri gördüğünde vicdan azabı yaşıyorum'

Kendini 'operasyon komutanı' olarak tanıtan Ziv, Gazze'deki İsrail güçlerini takip ettiğini ve hava saldırılarını kendisinin onayladığını anlattı.


Ziv, katledilen yakınlarının cenazesini taşıyan Filistinlileri gördüğünde vicdan azabını yaşadığını dile getiriyor:

"Bu gerçek hayatta oluyor ve bu insanlar üzerinde gerçek bir etkisi var. Bir noktada beyniniz artık bu iki şeyi birbirinden ayıramıyor. Bu noktaları bir kez birleştirdikten sonra da artık geri dönüş olmuyor."

#İsrail
#Gazze
#Filistin
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