İsrailli askerin itirafı: Gazze'ye geri dönmek istemiyoruz

İsyan eden askerlerden biri de birçok Gazzelinin ölümünden sorumlu olan Michael Ofer Ziv.

"Bu gerçek hayatta oluyor ve bu insanlar üzerinde gerçek bir etkisi var. Bir noktada beyniniz artık bu iki şeyi birbirinden ayıramıyor. Bu noktaları bir kez birleştirdikten sonra da artık geri dönüş olmuyor."