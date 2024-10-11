İsrailli bakandan Arz-ı Mevud itirafı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş “Büyük İsrail” tasviri tepki çekti. Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" ifadelerini kullandı. Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeselde İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in bir konuşması yer aldı. Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle kalmayacağını söyledi ve"Bir Yahudi devleti istiyorum" dedi. Sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" yanıtını verdi.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Kesinlikle, ama yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı. Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" diyerek "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti. Belgesel yapımcısı, ırkçı bakanın sözlerinin ardından, "Bezalel Smotrich'in vaat edilmiş topraklar konusunda maksimalist bir vizyonu var. Ve bu vizyon tüm Filistin topraklarını kapsıyor, ancak Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır'daki toprakları da kapsıyor. Hatta Suudi Arabistan'ı bile. Kabul etmek gerekir ki radikal bir vizyon, ancak İsrail'deki kamuoyunda kabul gören bir vizyon" yorumunda bulundu.