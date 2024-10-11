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İsrailli bakandan Arz-ı Mevud itirafı

İsrailli bakandan Arz-ı Mevud itirafı

Dış Haberler
04:0011/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
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Siyonist Bezalel Smotrich
Siyonist Bezalel Smotrich

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş ‘Büyük İsrail’i tarif etti. ‘Yahudi devleti istiyorum’ sözleriyle Arz-ı Mevud’u itiraf eden Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" dedi.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş “Büyük İsrail” tasviri tepki çekti. Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" ifadelerini kullandı. Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeselde İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in bir konuşması yer aldı. Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle kalmayacağını söyledi ve"Bir Yahudi devleti istiyorum" dedi. Sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" yanıtını verdi.


YAVAŞ YAVAŞ İŞGAL EDECEĞİZ

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Kesinlikle, ama yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı. Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" diyerek "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti. Belgesel yapımcısı, ırkçı bakanın sözlerinin ardından, "Bezalel Smotrich'in vaat edilmiş topraklar konusunda maksimalist bir vizyonu var. Ve bu vizyon tüm Filistin topraklarını kapsıyor, ancak Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır'daki toprakları da kapsıyor. Hatta Suudi Arabistan'ı bile. Kabul etmek gerekir ki radikal bir vizyon, ancak İsrail'deki kamuoyunda kabul gören bir vizyon" yorumunda bulundu.


Türkiye'ye karşı planımız yok!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin "Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadığını" savundu. Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Herzog, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını öne sürdü. Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarını iddia etti.


Siyonist bakan açıkça itiraf etti: 'Büyük İsrail' hayalinin sınırlarını ülke ülke çizdi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bir belgeselde verdiği röportajda 'vadedilmiş topraklar' hayalinin peşinden koştuklarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerini de içine 'Büyük İsrail' hayalini tasvir eden siyonist bakan, Ortadoğu'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti kurma hedefinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olacağını söylemiş, bu açıklama CHP başta olmak üzere muhalif cenah tarafından kabul edilmeyerek 'İsrail Türkiye'ye saldırmaz' tezi savunulmuştu.

#İsrail
#Arz-ı Mevud
#Bezalel Smotrich

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