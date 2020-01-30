Dünya İsrailliler de ABDnin sözde planının barış getireceğine inanmıyor
ORTADOĞU

İsrailliler de ABD'nin sözde planının barış getireceğine inanmıyor

İsrail'de yapılan bir anket, ülkedeki halkın büyük çoğunluğunun da ABD'nin sözde barış planının, Orta Doğu'ya barış getirmeyeceğini ve başarısız olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
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İngiltere merkezli Kantar şirketinin internet üzerinden yaptığı anketin sonuçları İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (Makan) yayınlandı.

  • Ankete göre, İsraillilerin yüzde 61'i planın barış getirmeyeceğini belirtirken, sadece yüzde 10'luk kesim barışı tesis edeceği görüşünü savundu. Geri kalanlar ise görüş beyan etmedi.

Ankette Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'nin ilhakı konusunda ise katılımcıların yüzde 43'ü olumlu yanıt verirken, yüzde 28'i 2 Mart'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi bu yönde adım atılmasına karşı çıktı.

ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
OYNAT 02:01
ABD ve İsrail'in işgal planı hafızalara Erdoğan'ın BM'deki tarihi restini getirdi
ABD'nin, İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için ortaya attığı sözde barış planı hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Eylül 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmayı getirdi. Erdoğan, İsrail'in adım adım işgalini gözler önüne sererek 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusunu yöneltmişti.


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