İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

ABD- PKK ortaklığı ile işgal edilen Münbiç, Kandil kadroları tarafından yönetiliyor. Suriye'nin en büyük ilçesi olan Münbiç'te belediye, askeri konsey, maliye, asayiş, yerel meclis, istihbarat, kültür, tarih ve eğitim gibi kurumlar Kandil'in atadığı teröristler eliyle görev yapıyor. Yeni Şafak, Münbiç'in terör kadrosuna ulaştı.

ABD MÜDAHALE ETMİYOR

Münbiç’te tüm kararlar Kandil’de alınıyor. Ayn el Arab-Münbiç arasında bulunan Lafarge çimento fabrikasında kurulan Kandil-Münbiç koordinasyon birimi ilçeye dair tüm kararların alınmasında aracı rol üstleniyor. Türk asıllı Rezan kod adlı PKK’lı terörist tarafından yönetilen birim, Kandil’de alınan kararları Ferhat Derik isimli sözde Münbiç Belediye Eş Başkanı’na iletiyor. ABD’nin bölgede bulunan asker ve sivil görevlileri, Kandil’de alınarak Münbiç’te uygulanan kararlara herhangi bir müdahalede bulunmuyor.

TAMAMI İTHAL TERÖRİSTLER

İran, Türkiye, Irak ve az sayıda Suriye’nin farklı bölgelerinde doğan ve PKK kamplarında eğitilen teröristlerin yönettiği Münbiç’te halen 6 binden fazla PKK’lı bulunuyor. Münbiç’te devam eden işgal sürecinde yönetim kademelerinde görevli isimlerin tamamı Kandil tarafından görevlendirilen ithal teröristlerden oluşuyor.

GENELKURMAY BAŞKANI MAZLUM

ABD’ye yakın isimlerden Cemil Mazlum, Münbiç’te sözde Genelkurmay Başkanlığı sıfatı ile görev yapıyor. Münbiç’i, doğu ve batı merkez güçleri olarak iki farklı askeri bölgeye ayıran PKK, sözde Batı Birlikleri Komutanlığı'na Kemal Mustafa’yı atarken, doğu cephesine ise Cemil isimli PKK’lıyı atadı.

Zırhlıları ABD’den geliyor

ABD himayesinde işgalin devam ettiği Münbiç’te görevli PKK yöneticileri çok sınırlı oranda dışarı çıkıyor ve ABD’nin verdiği zırhlıları kullanıyorlar. Münbiç Yerel Meclisi eski Başkanı Mustafa Hacı Abdullah, PKK’nın tüm kritik görevlerde bulunan isimlerinin dışarı da yüzlerini kapatarak dolaştığını ve olağanüstü güvenlik önlemleri altında korku içerisinde yaşadıklarını söyledi. Abdullah, bölgedeki teröristlerin kod adı kullandığını ve sahte kimlikler düzenleyerek görev yaptığını söyledi. Abdullah ABD ve PKK’nın Münbiç’te görev verdiği birkaç Arap ismin ise sadece vitrin unsuru olduğunu ve hiçbir yetkisinin olmadığını ifade etti.

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İşte o teröristler

Kandil tarafından atanan teröristlerden oluşan Münbiç yönetim şeması şöyle:

Cemil Mazlum: Sözde Genelkurmay Başkanı - Ferhat Derik: Sözde Münbiç Belediye Eş Başkanı

Rokan: Sözde Münbiç belediye eş başkanı

Rojda: Sözde Genelkurmay başkanlığı yardımcısı (PKK'nın bölgedeki kadın teröristlerinden sorumlu)

Rizan: Sözde Kandil-Münbiç iletişim sorumlusu (İran doğumlu ve Lafarge Çimento fabrikasında ikamet ediyor)

Savaş Botan: Sözde eğitim sorumlusu (Mardin Doğumlu) - Muhammed Kürdi: Sözde Münbiç Askeri Meclis Başkanı

Dilovan: Sözde asayiş sorumlusu

Silcan: Sözde kadın asayiş birim sorumlusu

Sinco: Sözde emniyet genel müdürü

Şervan Derviş: Sözde askeri Meclis Sözcüsü

Ciya: Sözde Kobani istihbarat sorumlusu

Cesur: Sözde maliye sorumlusu

Kemal Mustafa: Sözde tarihi eserler ve müze sorumlusu

Köyleri basıp evleri yaktılar

Terör örgütü YPG/PKK Rakka’nın El-Hatuniyye köyünde 7 sivili katletti. Alınan bilgiye göre örgüt köydeki bazı gençleri alıkoyarak zorla silah altına almak istedi. Ancak bu girişime köylülerin cevabı sert oldu. Köylüler, örgütün köydeki binasına saldırarak 3 aracı ateşe verdi. Köye takviye terörist göndererek baskın yapan YPG/PKK, 8 bin hanelik Arap köyünde 7 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de alıkoydu. Köydeki kadın ve çocukları darp eden teröristler, köyde birkaç evi de yaktı. Köy, üç gündür ablukada tutuluyor. YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor ilinde de işgal ettiği "Süveydan Cezire" köyünde de sivillere ait bazı iş yerlerini yıktı. YPG/PKK'lı teröristler, iş yerlerinin yıkılmasına tepki göstermek için bir araya gelen köylüleri silah zoruyla dağıtmaya çalıştı. Örgüt mensupları, göstericilere katılan çok sayıda sivili alıkoydu. YPG/PKK ile köylüler arasında gerginlik devam ediyor.

DÜNYA PKK Kerkük'e sızıyor