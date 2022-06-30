Dünya İsveç Başbakanı Andersson Terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok
AVRUPA

İsveç Başbakanı Andersson: Terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'de yaptığı açıklamada, sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek Türkiye'ye teslim edilecek olan teröristler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç Başbakanı Andersson: Terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya katılım süreciyle ilgili konuştu. Andersson, NATO Liderler Zirvesi’nin davetlisi olarak gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de gazetecilere açıklamada bulundu. İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini belirten Andersson, bugünkü toplantıyı ve sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusu

Andersson, İsveç ve Finlandiya'dan 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." dedi.

"Terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok"

İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilemeyeceğini aktaran Andersson, "Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik, terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." ifadesini kullandı.

  • İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden..."

Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya’nın, bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye’nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.

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