Dünya İsveç Türkiyeye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
AVRUPA

İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İsveç Türkiyeye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
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İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı.

NATO başvurusunu yapan İsveç, Türkiye'ye askeri malzeme ihracatına izin verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, geçtiğimiz çarşamba günü NATO'ya üyelik görüşmeleri için bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

SATIŞLAR 2019'DA DURMUŞTU

2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin PYD kontrolü altındaki bölgeye sınır ötesi operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

15 Ekim 2019'da ISP, Türkiye'ye silah satışlarına verilen lisansların iptal edildiğini duyurmuştu.

PKK'NIN ELİNDEKİ İSVEÇ MENŞELİ SİLAHLAR

Milli Savunma Bakanlığı daha önce Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirildiği İsveç menşeli AT4 tanksavar silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.

İsveç ise, PKK'ya silah satışına kesinlikle onay vermediğini söyledi. Fakat bu silahların uzun süredir lisans altında Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretildiğini belirten ISP Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, bu yolla PKK'nın eline geçmiş olabileceğini ve geçmişte üçüncü ülkelere satışların kontrolü konusunda eskiden çok sıkı davranmadıklarını söylemişti.

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