Dünya İsveç ve Finlandiyanın NATO katılımına 20 ülkeden onay
AVRUPA

İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılımına 20 ülkeden onay

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO’nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılımına 20 ülkeden onay
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin 3’te 2’sinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onayladığını açıkladı.


Linde, “Tüm NATO müttefiklerinin 3’te 2’si İsveç ve Finlandiya’yı onayladı. Desteğiniz ve hızlı gelen 20 onay için minnettarız” ifadelerini kullandı.


Linde ayrıca şu ana kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onaylayan ülkeleri şöyle sıraladı:
  • Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere.

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