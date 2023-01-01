İsveç’in PKK’lı katilleri

Terör örgütü PKK’nın Avrupa üssü İsveç, kendi yurttaşlarının da terör örgütü saflarında silahlı faaliyet yürütmesine göz yumdu. Türkiye ile İsveç arasında yaşanan PKK geriliminden sonra, ülkede Antifaşist Aktion (AFA) olarak bilinen aşırı sol grubun Suriye’deki faaliyetleri tekrar gündeme geldi. PKK’nın Türkiye karşıtı gösterilerinde yer alan AFA üyeleri, Suriye’de PKK ile birlikte terör olaylarına karıştı. 2015-2019 yıllarında Suriye’de PKK’lı teröristlerden silahlı eğitim alan AFA üyelerinin cephe hatlarında parçalanmış cesetlerin başında poz verdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

İsveç’te yaşayan ve PKK’ya ilişkin araştırmalarıyla bilinen gazeteci İhab Megbil, “Bunlar İsveç’e döndüklerinde yargılanmadıkları gibi destek gördüler. Başka bir ülkeye gidip terör gruplarıyla insanları katlettiler ama hayatlarına kaldıkları

yerden devam ettiler” dedi.

BANKA HESAPLARI VAR

AFA üyelerinin PKK’yı sadece eylemlerle değil, lojistik, askeri ve finansal olarak da desteklediğini anlatan Megbil, “SEB bankasında PKK’ya toplanan para için aktif kullanılan bir hesap bulunuyor” dedi. Megbil İsveç’teki Rojava Komiteleri’ne de dikkat çekti: “Rojava Komiteleri, hükümetlerin gözetiminde PKK, YPG ve YPJ’ye her yönden destek sağlıyor.”

Türkiye karşıtı her eylemde en önde

Megbil, AFA’nın İsveç’te PKK’lıların gerçekleştirdiği tüm eylemlere katıldığını vurguladı: “İsveç’te Rojava Komitesi adlı grup çok aktif faaliyet gösteriyor. Her eylemlerinde AFA grubu onların yanında oluyor. Son olarak Stockholm’de Erdoğan’ın maketinin asılmasında AFA oradaydı. Kasım 2022’de Rojava Komitesi’nin Stockholm’deki Türk Büyükelçiliği binasına LGBT bayrağı yansıttıkları eyleme de katıldı. 1993’ten bu yana her hükümet bunların işlediği suçlara göz yumdu.”



