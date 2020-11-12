İsveç'te çocukları lehim tabancası ile sünnet eden 'doktor' ceza aldı

İsveçli doktorlar, işlemin cerrahi açıdan acemi ve ilkel yöntemlerle yapıldığının net olarak görüldüğünü dile getirdi.

İsveç'te doktor olduğunu söyleyen bir adam 9 çocuğu lehim tabancası ile sünnet ettiği tespit edilince ertelenmiş hapis, kamu hizmeti ve 10 bin dolar para cezası verildi.

Söderhamn ve Gavle kentlerinde çocukların sünnet sonrası şiddetli ağrı ve yürüyememe sorunu üzerine doktora giden ailelerin durumu anlatması üzerine olay yargıya taşındı.

İlkel yöntemlerle sünnet

Russia Today'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki "sahte doktor" bedene zarar vermek ve İsveç sünnet yasasını ihlal etmekten suçlarından yargılandı ve savcılık 2 yıl hapis cezası talep etti.

İsveçli doktorlar, işlemin cerrahi açıdan acemi ve ilkel yöntemlerle yapıldığının net olarak görüldüğünü dile getirdi.

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Ancak İsveç kamu yayın kuruluşlarının haberine göre sahte doktor, Suriye'de tıp eğitimi aldığını dolayısı ile sünnet işlemini de iyi bildiğini söyledi. Ayrıca ailelerden sünnet başına 197 euro ücret aldığı belirlendi.

8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bu kapsamda hakim karşısına çıkarılan şahıs, 8 ay hapis ya da 180 saat kamu hizmeti cezası ile çocukların ailelerine 55 bin İsveç kronu tazminat ve yasayı ihlal suçundan devlete de 33 bin kron ceza ödemeye mahkum edildi.

İsveç'te 2001'de çıkarılan bir yasa ile sünnet işlemini sadece bu alanda lisansı bulunan doktorların yapmasına izin veriliyor.