Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsveçte çocukları lehim tabancası ile sünnet eden doktor ceza aldı
AVRUPA

İsveç'te çocukları lehim tabancası ile sünnet eden 'doktor' ceza aldı

İsveç'te 2018'de doktor olmadığı halde küçük çocukları lehim tabancasıyla sünnet ettiği ortaya çıkan bir kişi, 180 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı. Doktor olduğunu iddia eden adam ayrıca 55 bin İsveç Kronu yani 5 bin 400 euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Haber Merkezi Diğer
İsveçli doktorlar, işlemin cerrahi açıdan acemi ve ilkel yöntemlerle yapıldığının net olarak görüldüğünü dile getirdi.
İsveçli doktorlar, işlemin cerrahi açıdan acemi ve ilkel yöntemlerle yapıldığının net olarak görüldüğünü dile getirdi.

İsveç'te doktor olduğunu söyleyen bir adam 9 çocuğu lehim tabancası ile sünnet ettiği tespit edilince ertelenmiş hapis, kamu hizmeti ve 10 bin dolar para cezası verildi.

Söderhamn ve Gavle kentlerinde çocukların sünnet sonrası şiddetli ağrı ve yürüyememe sorunu üzerine doktora giden ailelerin durumu anlatması üzerine olay yargıya taşındı.

İlkel yöntemlerle sünnet

Russia Today'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki "sahte doktor" bedene zarar vermek ve İsveç sünnet yasasını ihlal etmekten suçlarından yargılandı ve savcılık 2 yıl hapis cezası talep etti.

İsveçli doktorlar, işlemin cerrahi açıdan acemi ve ilkel yöntemlerle yapıldığının net olarak görüldüğünü dile getirdi.

Ancak İsveç kamu yayın kuruluşlarının haberine göre sahte doktor, Suriye'de tıp eğitimi aldığını dolayısı ile sünnet işlemini de iyi bildiğini söyledi. Ayrıca ailelerden sünnet başına 197 euro ücret aldığı belirlendi.

8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bu kapsamda hakim karşısına çıkarılan şahıs, 8 ay hapis ya da 180 saat kamu hizmeti cezası ile çocukların ailelerine 55 bin İsveç kronu tazminat ve yasayı ihlal suçundan devlete de 33 bin kron ceza ödemeye mahkum edildi.

İsveç'te 2001'de çıkarılan bir yasa ile sünnet işlemini sadece bu alanda lisansı bulunan doktorların yapmasına izin veriliyor.

Abone Ol Google News
Rezerv müjdesi

Rezerv müjdesi

'Taşı, toprağı altın köy'de büyük heyecan.
Kafkaslarda yeni güç Türkiye

Kafkaslarda yeni güç Türkiye

​Batı akıllıca davranmazsa masayı uzaktan izler.
Paşinyandan ses çıktı

Paşinyan'dan
ses çıktı

"20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık."
Heyecanlandıran<br>aşıda son durum

Heyecanlandıran
aşıda son durum

​Piyasaya çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu.

Vida ile yakın temas kuranlar karantinaya alındı.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.

Ahmet Nur Çebi, merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bir milyon kişi evsiz kalacak

Bir milyon kişi evsiz kalacak

Uzman isimden İstanbul için ürküten deprem senaryosu.
Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Sigara kokusu alıyorsanız uzaklaşın

Bilim Kurulu Üyesi koronavirüsün nasıl yayıldığını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.