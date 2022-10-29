Dünya İsveçte Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
AVRUPA

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İsveçte Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
Kristoffer Ahonen Appelquist

Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

  • Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

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İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar
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İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar
Teröre destek verdiği için Türkiye'nin NATO üyelik sürecini veto ettiği ancak sonrasında imzalanan mutabakatla NATO üyelik sürecinin önü açılan İsveç'te skandal bir yayın yapıldı. İsveç devlet televizyonu SVT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin yer aldığı bir yayın yaptı. Programın sunucusu, terör örgütü PKK'ya destek vererek, İsveç'te yaşayan PKK'lı Kadir Meral'i konuk aldı. Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırarak Türkiye'nin İsveç'ten 'aktivistlerin' iadesini talep ettiği iddiasını ortaya attı. İsveç kanalındaki skandal yayına çok sayıda tepki gelirken 'TRT'nin misilleme yapma çağrısı' sosyal medyadaki yorumlardan biri oldu.


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