İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç devlet televizyonunda skandal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar

Teröre destek verdiği için Türkiye'nin NATO üyelik sürecini veto ettiği ancak sonrasında imzalanan mutabakatla NATO üyelik sürecinin önü açılan İsveç'te skandal bir yayın yapıldı. İsveç devlet televizyonu SVT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin yer aldığı bir yayın yaptı. Programın sunucusu, terör örgütü PKK'ya destek vererek, İsveç'te yaşayan PKK'lı Kadir Meral'i konuk aldı. Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırarak Türkiye'nin İsveç'ten 'aktivistlerin' iadesini talep ettiği iddiasını ortaya attı. İsveç kanalındaki skandal yayına çok sayıda tepki gelirken 'TRT'nin misilleme yapma çağrısı' sosyal medyadaki yorumlardan biri oldu.