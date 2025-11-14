Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsveç'te otobüs durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

İsveç'te otobüs durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

20:2314/11/2025, vendredi
AA
Sonraki haber
Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İsveç'te çift katlı otobüs durağa çarptı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi, net bir sayı verilmedi. Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.



#İsveç
#Kaza
#otobüs
#Stokholm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam var mı? 6. bölümde Esme gerçekleri öğreniyor