İsveç'te PKK provokasyonu: Örgüt paçavralarını asıp Erdoğan'ı hedef aldılar

28 Mayıs’ın en dikkat çekici sahnesi Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar’da ve başka bölgelerde sokaklara taşan kutlama görüntüleriydi. Moritanya’da halk, ABD Büyükelçiliği önünde “Erdoğan” sloganları attı. Filistinliler tatlı dağıttı, Karadağ’da top atışları yapıldı. Lübnan’da motosikletli gruplar zafer konvoyu oluştururken, havai fişekler ve meşalelerle kutlama yapıldı. Cezayir’de yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Tarık Neşşadi, “Türklerin sevinci bizim sevincimiz. Hatta biz onlardan daha çok seviniyoruz. Çünkü biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyoruz” dedi.