Dünya İsveçte terör örgütü PKK sempatizanları protesto düzenledi
AVRUPA

İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları protesto düzenledi

Rusya korkusundan NATO'ya girmeye çalışan İsveç, Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları ve verilen sözlere rağmen terör örgütü PKK'nın propagandaları sürüyor. Ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etmek için bir araya gelen terör örgütü yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı aleyhinde de slogan attı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveçte terör örgütü PKK sempatizanları protesto düzenledi
​İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları protesto düzenledi.

NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç'te, terör yandaşlarının eylemleri devam ediyor.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile bir araya gelen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine destek konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul ederek 3'lü mutabakat imzaladı.

İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi
DÜNYA
İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

Türkiye ile yapılan anlaşma protesto edildi

Anlaşmaya tepki gösteren terör örgütü YPG/PKK sevicileri başkent Stockholm'de toplandı.

İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen grup, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto ederken İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buradan bir kez daha. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum' şeklinde konuştu.


PKK'yı temsil eden bez parçaları açıldı

Dün SEPO tarafından yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istedikleri açıklandı.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşlarıyla ilgili İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan henüz açıklama gelmedi.

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