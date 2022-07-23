​İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları protesto düzenledi.

NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç'te, terör yandaşlarının eylemleri devam ediyor.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile bir araya gelen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine destek konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul ederek 3'lü mutabakat imzaladı.

DÜNYA İsveç'te direklere PKK bayrağı çekildi

Türkiye ile yapılan anlaşma protesto edildi

Anlaşmaya tepki gösteren terör örgütü YPG/PKK sevicileri başkent Stockholm'de toplandı.

İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyen grup, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto ederken İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya gereken adımları atmazsa süreci donduracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buradan bir kez daha. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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PKK'yı temsil eden bez parçaları açıldı

Dün SEPO tarafından yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istedikleri açıklandı.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşlarıyla ilgili İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan henüz açıklama gelmedi.