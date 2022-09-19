Dünya İsviçre F-35A almak için ABD ile anlaştı
AVRUPA AMERİKA

İsviçre F-35A almak için ABD ile anlaştı

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Federal Silahlanma Ofisinin bugün, 36 adet F-35A temin etmek için ABD makamlarıyla anlaşmaya vardığı duyuruldu. Muhalefet partileri F-35A anlaşmasının referandum sonuçları beklenmeden imzalanmasının hukuksuz olduğunu öne sürerken İsviçre Parlamentosuna bağlı Teftiş Komisyonu, anlaşmanın bu şekilde yapılmasının "endişe verici" olduğunu fakat "kanunlara aykırı olmadığını" belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsviçre F-35A almak için ABD ile anlaştı
Arşiv.

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, Federal Silahlanma Ofisinin bugün, 36 adet F-35A temin etmek için ABD makamlarıyla anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Anlaşma kapsamında 2027'de başlayacak F-35A teslimatlarının 2030'a kadar devam edeceği ve F-35A'ların, İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F/A-18 Hornets ve F-5 Tigers jetlerinin yerini alacağı bildirildi.

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35A alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frangı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35A'ların alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.

"F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu.

İsviçre F-35 almak için referanduma gidecek
DÜNYA
İsviçre F-35 almak için referanduma gidecek

Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı
DÜNYA
Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı
Günde 100 ton toplanıyor

Günde 100 ton toplanıyor

​Dalında satılıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Cevabı utandıracak cinsten

Cevabı utandıracak cinsten

​Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt.
Bakan Yanık, Kılıçdaroğlunun açıkladığı Aile Destekleri Sigortası modelini eleştirdi: Vaatleri biz zaten yapıyoruz

​Cumhurbaşkanı BM Eğitim Zirvesi'nde Türkiye'nin örnek adımlarını bir bir anlattı.

​Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

​Oğlunun doğum gününe değil ölüme gitti.

Üniversite kontenjanlarının yüzde 99'u doldu.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

​Ukrayna'ya silah gönderen ABD'ye soğuk duş

​DSÖ'den müjdeli haber geldi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.