Dünya İtalyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 21e çıktı
AVRUPA

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e çıktı

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı ve virüsten ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini belirtti. Avrupa'da Almanya, Avusturya, Romanya ve Danimarka'da vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Ülkede vaka sayısı 821'e yükseldi.
Ülkede vaka sayısı 821'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

  • İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Borrelli, Kovid-19 salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21'e çıktığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs için küresel risk seviyesini "çok yüksek" seviyeye çıkardı
HAYAT
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  • Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821'i bulduğunu ifade eden Angelo Borrelli, şu ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

Almanya'da vaka sayısı 53 oldu

Almanya'da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta sayısı 53'e yükseldi.

  • Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, virüs vakaları Bayern, Baden-Württem­berg, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Hamburg eyaletlerinde görüldü.

Mönchengladbach'ta Elisabeth Hastanesinde çalışan bir doktorun enfekte olduğu kaydedildi.

En az bin kişi karantinada

Vakaların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg bölgesi başta olmak üzere virüs şüphesiyle en az bin kişinin de karantinada olduğu bildirildi.

Federal Sağlık Bakanlığı ise çeşitli hastanelerde tedavi gören 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

  • Basında yer alan haberlerde, yetkililerce Heinsberg'de güvenli bölge oluşturulmasının planlandığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının Avusturya'da 6'ya, Romanya'da 3'e ve Danimarka'da 2'ye çıktığı bildirildi.

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