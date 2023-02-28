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Dünya

İtalya'da sığınmacı faciası: Can kaybı 63'e yükseldi

İtalya'nın güneyindeki Crotone kenti açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı.

14:23 . 28/02/2023 Salı
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crotone'a bağlı Steccato di Cutro beldesi sahilinde İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiyesinin çalışmaları sonucunda 4 göçmenin cesedi daha denizden çıkarıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e çıktı.


180 ila 250 göçmen taşıdığı ifade edilen teknedeki 80 kişi kurtarılırken, göçmenlerin büyük kısmının Irak, İran, Afganistan ve Suriye’den geldiği kaydedildi.


İnsan kaçakçısı olduklarından şüphelenilen 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.


Diğer taraftan, cenazeler denizden çıkarılarak beldedeki spor salonuna getirilirken, salonun önüne çok sayıda kişinin ölen göçmenler anısına çiçek ve mumlar bıraktığı görüldü.


Crotone Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.


İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi.

İÇİŞLERİ BAKANININ SÖZLERİ POLEMİK YARATTI


İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, düzensiz göçmenlerin yaşadığı faciaya ilişkin, "Söylenmesi gereken şey, bu kişilerin kalkış noktalarından hareket etmemesi gerektiğidir. Başka alternatif olamaz. Kurtarmak ya da kurtarmamak değil. Çaresizlik, bir kişinin çocuklarının hayatını tehlikeye atan bu seyahate çıkmasını asla haklı göstermez. Ben olsam böyle bir yolculuğa kalkışmazdım. İnsan kaçakçılığı uluslararası bir sorun, üzerine çalışıyoruz" değerlendirmesi tartışma konusu oldu.


Piantedosi’nin sözlerine, muhalefet partilerinden ve denizde göçmenleri kurtaran Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarına (STK) kadar pek çok kesimden tepki ve eleştiri geldi.


STK’lerden Open Arms'ın Twitter hesabından “Bakana katılmıyoruz. En önemli şey insan hayatını kurtarmaktır” paylaşımı yapıldı.


Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Piantedosi’nin sözlerini “insanlık dışı” bulurken, bir diğer muhalefet partisi Eylem’in (Az) lideri Carlo Calenda da bu sözleri "dayanılmaz" olarak nitelendirdi.


Sosyal medyada da pek çok kullanıcı, Piantedosi’yi istifaya davet etti.

#İtalya
#Crotone
#Sığınma
1 saat önce
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İtalya'da sığınmacı faciası: Can kaybı 63'e yükseldi
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