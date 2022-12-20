Dünya İtalyadan dikkat çeken Türkiye açıklaması
AVRUPA

İtalya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, göç konusunda Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını söylerken; Türkiye'nin bir gaz merkezi olacak olmasıyla alakalı da değerlendirmede bulundu.

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Haber Merkezi AA
İtalyadan dikkat çeken Türkiye açıklaması
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla 15. İtalyan Büyükelçiler Konferansı öncesinde İtalya'nın dış politikadaki önceliklerini aktardı.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNE VURGU

Bakan Tajani, "Bizim dış politikamız gelecek aylarda Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya ve tüm kıtaya odaklanacak. Her şeyden önce göç konusunu ele alacağız. Göç sorununun Afrika kıtasında çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Göç konusunun sadece İtalya'ya bağlı bir konu olmadığını dile getiren Tajani, "Bu dosyanın çözümlenmesinde belirleyici bir ülke olan Türkiye ile görüşmek gerekir. Avrupa'nın, Türk yetkililerle devam eden bir diyaloğu var. Bu konuya, Akdeniz'de geniş Akdeniz havzasındaki ülkeler dahil edilmeli" değerlendirmesini yaptı.

LİBYA DEĞERLENDİRMESİ

Tajani, göç konusu ve ülkenin istikrarı başta olmak üzere Libya'nın İtalya için önemli bir ülke olduğunu ve hükümet olarak Libya'ya gideceklerini ifade ederek, "Hükümet, Libya dosyası üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Ülkeyi seçimlere götürmek ve birliği için her düzeyde ihtiyatlı ama yoğun çalışıyor. Hükümetin, Libya'ya gitmesi için önce yaptığımız çalışmaların sonuç vermesini sağlamak istiyoruz. Libya ülkemizin önceliklerinden biri" ifadelerini kullandı.

GAZ MERKEZİ AÇIKLAMASI

Türkiye'nin, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya'dan gelen gazların dağıtılacağı bir merkez olma hedefinin olduğu hatırlatılarak bu kapsamda Türkiye ile iş birliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna Tajani, "İtalya, tüm Avrupa için bir enerji dağıtım merkezi olmayı istiyor. Biz Rus gazından faydalanmama yönünde bir karar aldık ama tabii ki bu konuda Türkiye ile herhangi bir problemimiz yok. Diğer ülkeler tamam ama Rus gazına hayır" yanıtını verdi.

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