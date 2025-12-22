İtalya'dan Gazze çıkışı: Bizden asker talep ediliyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalyan Bakan, burada askerlere yaptığı hitabında, "Dünyanın başka bölgelerinde görev yapan tüm meslektaşlarınız gibi siz de barışın taşıyıcılarısınız. İtalyan askerlerine her yerde ihtiyaç duyuluyor. Bizden, Gazze ve Filistin'de gelecekteki yeniden yapılanma ya da geçiş aşaması için İtalyan askeri varlığı talep ediliyor. Aynı, askerlerimizin Sırbistan ile Kosova arasında, Arnavutluk ve Karadağ'da takdir edilmesinde olduğu gibi." diye konuştu.