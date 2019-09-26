Japonya: Küresel ekonominin istikrarı bu bölgenin istikrarına bağlı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Japonya’nın hem İran hem de ABD ile diyalog kurmaya devam edeceğinin ve bölgede istikrarın sağlanmasına dair çabalarını sürdüreceğinin altını çizen Abe, Güney Kore ve Japonya arasında artan gerilime de değindi.

"Japonya, Güney Kore ile ilişkilerin bölgesel güvenliği dengesizleştirmemesi gerektiği konusundaki tutumunu sürdürüyor" diyen Abe, Güney Kore’nin iki ülke arasındaki istihbarat paylaşım anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Abe, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının yalnızca Japonya ekonomisine değil, aynı zamanda özgür ve adil kurallara dayanan küresel bir ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

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