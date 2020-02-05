Dünya Japonyada karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı
ASYA

Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı

Japonya'da, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.
Karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

  • Yaşları 50 ila 80 olan 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirten Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

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Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi konulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Çin'de koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti
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Çin'de koronavirüs için yapılan hastane 10 günde bitti
Çin'de koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşların tedavisi için inşa edilen hastane 10 günde bitti. 24 Ocak'ta yapımına başlanan hastane bugün hizmete açıldı.


YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

  • Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.

Rusya'da koronavirüs paniği: Çin yerine Türkiye'den satın alacaklar
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Rusya'da koronavirüs paniği: Çin yerine Türkiye'den satın alacaklar
Çin'de her geçen gün yayılan ve çok sayıda ölüme neden olan koronavirüsün Türk ekonomisine etkisi olumlu yönde seyrediyor. Virüsün tehdit boyutuna ulaşmasının ardından e-ihracatta Türk ürünlerine talep 5 kat artarken, Çin'den sebze ve meyve ithal eden ülkeler Türkiye pazarına yöneldi. Bu ülkelerin başında Rusya geliyor. Moskova, yıllar sonra ilk kez Türkiye'den domates ithalatının 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı. Çin sınırının geçişlere kapatılmasının ardından, Rus yetkililer Türkiye pazarına yöneleceklerini duyurdu. Salgın nedeniyle ihracatın artacağını vurgulayan sektörün önde gelen temsilcileri, iç pazarda fiyatların artabileceğine işaret ediyor.


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