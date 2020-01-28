Dünya Japonyada Vuhanlı turistleri gezdiren şoförde koronavirüs tespit edildi
ASYA

Japonya'da Vuhanlı turistleri gezdiren şoförde koronavirüs tespit edildi

Japonya'da ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Japonya'da toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.
Japonya'da toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip koronavirüs görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Nara bölgesinde ikamet eden 60'lı yaşlarındaki bir otobüs şoförünün rahatsızlanması üzerine cumartesi günü hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişinin ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

  • Açıklamada, yeni tip virüsün ayrıca Vuhan'dan gelen ve 20 Ocak'tan bu yana Japonya'da bulunan 40'lı yaşlarındaki bir kişide görüldüğü aktarılırken, 2 yeni hastayla irtibatı olan kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi.

"Vuhan virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

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Dünya #koronavirüs salgını nedeniyle panik içerisinde. Peki bu salgın hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce koronavirüs dünya için bir tehdit mi?

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  • Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

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Koronavirüs can almaya devam ediyor... 😷 #china #corona #virus

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Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i bulmuştu.

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