Japonya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım kararına övgü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile yaptığı üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye, İsveç ve NATO'nun mutabakata vardığını vurgulayan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini Meclis'e götürecek." dedi. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tarihi olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye ve İsveç ortak bir güvenlik sözleşmesi imzalayacak, terör konusunda iş birliği yapacak." dedi. Stokholm yönetiminin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de destek vereceği ifade edildi.