Joe Biden canlı yayında kaç torunu olduğunu unuttu: ABD basını şizofren diye dalga geçti

Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD Başkanlık yarışı öncesi Demokratların adayı Joe Biden'ın akıl sağlığı tartışılıyor.

7 toruna sahip olan Joe Biden'ın katıldığı canlı yayın sırasında, 5 torununun olduğunu söylemesi bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

Bu yorumunun ardından sosyal medyada Biden'ın şizofren olduğuna yönelik eleştiriler yapıldı.

TRUMP: BİDEN ERDOĞAN GİBİ LİDERLE BAŞA ÇIKAMAZ

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğunu savundu.

Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Biden'a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi.

TRUMP: BİDEN ZİHNEN BİTMİŞ!

Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden'ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için "zihnen bitmiş" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan Biden'a gönderme:

🗣️Dünya liderleri Erdoğan için beni arıyor

🗣️Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusuyla baş edebilecek kapasitesi yok

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan'ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.