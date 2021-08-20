Dünya Kabilde mahsur kalan 5 sağlık çalışanı kurtarıldı Devletimiz bizi burada bırakmadı
ASYA

Kabil'de mahsur kalan 5 sağlık çalışanı kurtarıldı: Devletimiz bizi burada bırakmadı

Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları, mahsur kaldıkları Kabil merkezindeki sağlık tesisinden Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgeye nakledildi. Sağlık çalışanlarından Aleyna Tıkı, "Devletimiz bizi burada bırakmadı. Yayınladığımız videodan sonra hemen bizimle iletişime geçerek yardım elini uzattı" dedi. Sağlık çalışanlarından Hatice İncekara:- "Türk polisine, Türk askerine minnettarım. Buradaki kargaşadan bizleri çıkarttılar" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Kabilde mahsur kalan 5 sağlık çalışanı kurtarıldı: Devletimiz bizi burada bırakmadı
Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından ülkeden tahliyeler devam ederken kent merkezinde mahsur kalanların güvenli bölgeye getirilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.Saç ekim kliniğinde çalışmak üzere 23 gün önce Afganistan'a gelen 2'si kadın 5 Türk sağlık çalışanı, Kabil'de çalıştıkları sağlık tesisinde mahsur kaldı. Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur kaldıkları kent merkezinden kurtarılarak tahliye edilmeleri için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

"Devletimiz bizi burada bırakmadı"

Sosyal medyada videolu paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmanın ortak fikirleri olduğunu söyleyen sağlıkçılardan Aleyna Tıkı, yaşadıkları tahliye sürecini anlattı. Çok korktuklarını dile getiren Tıkı, "Burada Türk askeri ve özel harekat polisleri bize destek oldu. Devletimiz bizi burada bırakmadı. Yayınladığımız videodan sonra hemen bizimle iletişime geçerek yardım elini uzattı. Bizi özel harekat polisleri kurtardı, onlara minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan video paylaşarak yardım istemek ortak fikrimizdi, böyle bir yola başvurduk." diye konuştu.

"Türk polisine ve askerine minnettarım"

Yaşanan kargaşadan kendilerini Türk güvenlik güçlerinin çıkarttığını söyleyen Hatice İncekara da "Türk polisine, askerine minnettarım. İşleri gerçekten çok zor. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlerle çok iyi ilgilendiler. Buradaki kargaşadan bizleri çıkarttılar." dedi.

  • Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.

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