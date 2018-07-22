Dünya Kabilde patlama
ASYA

Afganistan'da patlama!

Kabil'de patlama

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. Dostum'un iyi olduğu görüntülendi.

Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.

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