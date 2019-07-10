Kadroyu değiştirdi

Geçtiğimiz Ramazan ayının ilk günü İdlib'e yönelik saldırı dalgası başlatan Esed güçleri, geride kalan 70 günlük yoğun savaş döneminde ağır kayıplar verdi. ÖSO Enformasyon Birimi, 30 Nisan-8 Haziran döneminde yaşanan çatışmalara dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda yer verilen bilgilere göre, İdlib'i hedefleyen geniş kapsamlı saldırılara Esed askerleri, Rus birlikleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan 35 bin kişilik güç katıldı. Hama kuzeyi ve İdlib güneyinde yoğunlaşan çatışmalarda büyük hezimet yaşayan Şam yönetimi, gerek ordu gerekse de istihbarat birimlerinden çok sayıda yetkiliyi görevden aldı. Muhalifler karşısında tutunamayan rejim, saldırı kadrosunun tepe isimlerini cepheden çekmek zorunda kaldı.

İSTİHBARAT SİLBAŞTAN

En büyük değişim Suriye istihbarat kadrosunda yaşandı. Bölgedeki TSK üslerine yönelik tacizlere ve PKK merkezli terör eylemlerine en büyük desteği veren 'Emni el-Askeri' (Askeri İstihbarat) biriminin başındaki General Muhammed Mahalle görevden alınırken yerine Kifah Mülhim atandı. Beşşar Esed döneminin kara kutusu olarak bilinen ve İran'a yakınlığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Merkezi Başkanı Ali Memlük ise görevden alınan ikinci ve en kritik isim oldu. Memlük'ten boşalan Ulusal İstihbarat Merkez Başkanlığı'na General Hüsam Zeytun getirildi. Dört ana merkezden oluşan Suriye İstihbarat ağında Emni Devle Birim Başkanlığı'na General Dib Zeytun'un yerine Hüsam Loka, Emni Siyasi birimine ise Nasır Ali getirildi. Bir diğer kritik istihbarat birimi olan Hava Ceviyye'de ise General Cemil Hasan'ın yerine Ghassan Cevdet İsmail birim yöneticisi olarak atandı.

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BÜYÜK TASFİYE YOLDA

Esed yönetimi üzerinde İran ve Rusya arasında uzun zamandır devam eden nüfuz mücadelesinde istihbari birimlerde yaşanan görev değişiklikleri yeni dönemin en önemli parametresi olarak nitelendiriliyor. Suriye'de en büyük değişimin ise bu ay yaşanması bekleniyor. Suriyeli Albay Ahmet Arnavut, temmuz ayında ordu bünyesinde 30'dan fazla kritik noktada değişim yaşanacağını söyledi. Rusya'nın mayıs-haziran döneminde 50'den fazla üst düzey askeri Moskova'ya götürdüğünü ve bir dizi eğitim verdiğini kaydeden Ahmet Arnavut, "İran ve Rusya arasında devam eden kadro savaşında Rusya birçok hayati noktayı daha ele geçirdi" yorumunda bulundu. Arnavut'a göre ordu ve istihbarat birimlerinde yaşanan değişimde Ankara ile Moskova arasındaki mekik diplomasisinin büyük payı bulunuyor.

Rejim büyük bozgun yaşıyor: 1050 asker 24 tank 4 uçak

Suriye’de 30 Nisan-8 Haziran arasında yaşananlara yönelik ÖSO Enformasyon Birimi’nce yayınlanan rapora göre muhalifler, rejim ordusunda görevli 150 subayı ve 900 askeri etkisiz hale getirdi. Rejim ordusunda 1700’ü aşkın da yaralı bulunuyor. Rapora göre rejim ve destekçileri bölgeye 70 günde 49 bin bombalı saldırıda bulundu. Bu bombaların 10 bin 836’sı uçak ve helikopterlerden atıldı. Raporda Esed ve destekçilerinin silah, araç-gereç, uçak, helikopter ve cephane kayıpları ise şöyle yer buldu: “13 askeri personel taşıyıcı, 9 tanksavar, 24 tank, 10 adet füze bataryası, 24 top bataryası, 7 kontrol noktası, 8 operasyon odası vuruldu ve 9 zırhlı personel taşıyıcı imha edildi. 4 uçak birliklerimiz tarafından vurularak ağır hasar aldı, 2 helikopter de kullanılamaz duruma getirildi. 4 insansız hava aracı da düşürüldü. Bunun yanında rejimin sivil bölgeleri hedef alan saldırılarında 859 sivil hayatını kaybetti; 93 bin aile de yerlerinden ayrılarak sınıra yakın noktalara göç etti.”

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Destan yazdık



Muhaliflerin oluşturduğu Vatan Cephesi’nin sözcüsü Mustafa Necati, olabildiğince kıt imkanlarla yazılan destanın önemine işaret ederek “Esed ve müttefikleri Dera-Guta senaryosunu tekrar uygulayabileceklerini sanarak tüm gücüyle saldırdı ancak şu an savaşın seyri değişti. Artık savunma pozisyonundan çıkarak saldırı durumuna geçtik. Tek bir esir vermeden 100’den fazla rejim noktasına operasyon düzenledik. Bu yaşanan süreç özünde bir halk seferberliğidir” dedi. İdlib ve Hama cephelerinde çatışmalar Tel Mellah, Kefer Nebude, Medreset el-Dahra cephelerinde yoğun olarak sürüyor.

Türkmendağı geliyor mu

Suriyeli muhalif gruplar Lazkiye ili kuzey kırsalında yer alan Türkmendağı bölgesine askeri operasyon başlattı. Dün sabah başlayan operasyonda rejime ait ilk hatların 3 farklı noktada kırıldığı ve sonrasında Keles, Sarraf, Murtlu yönünde ilerleme kaydedildiği duyuruldu. İran destekli Şii militanlar ve Hatay doğumlu Mihraç Ural’a bağlı çetelerin işgali altında bulunan Türkmendağı’na dönük harekat kapsamında 80 rejim destekçisi militan etkisiz hale getirilirken, 150 militan da yaralandı. Muhalifler kritik öneme sahip 428 nolu tepe ve Murtlu Köyü’nde kontrol sağladıklarını ve 4 şehit verdiklerini açıkladı. Bölgede savaşan Türkmen gruplardan Sultan Abdulhamid Tugayı Komutanı Muhammed Abdullah, operasyona dair detayları Yeni Şafak’a anlattı. “Düşman saflarına girerseniz galipsiniz” mealindeki Kur’an-ı Kerim ayetini operasyona isim olarak verdiklerini kaydeden Abdullah, hedeflerinin 2016 yılında işgal edilen ve Türkmendağı bölgesinin en kritik yükseltisi niteliği taşıyan Kızıldağ’ı düşman unsurlardan temizlemek olduğunu anlattı. Türkmendağı’nda işgal altındaki 54 yerleşim biriminin işgalci çetelerden mutlaka arındırılacağını kaydeden Abdullah, Mihraç Ural’a dönük geçtiğimiz günlerde yapılan özel operasyon sonrası başlayan kapsamlı harekatın rejim cephesinde büyük çözülmelere yol açtığını kaydetti ve Esed saflarından 4 kişiyi esir aldıklarını açıkladı.