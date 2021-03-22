Kamyon girerse Kobani çökecek

Kobani’de (Ayn el Arap) tünel ağları öyle boyutlara ulaştı ki, çökme riskine karşı ağır tonajlı kamyonet ve TIR’ların şehir merkezine girmesi yasaklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’in güneyindeki gözlem noktalarını Suriye’nin kuzey bölgelerine taşıması terör örgüt PKK/PYD’yi panikletti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Tel Rıfat, Ayn isa ve PKK’nın Kobani adını verdiği Ayn el Arap’ta tünel kazılarına hız veren terör örgütü şehirlerin altına kilometrelerce tünel ağı kurdu. Özellikle köstebek yuvasına dönüşen Ayn el Arap’ta çökme riski olduğu gerekçesiyle şehir merkezine yüklü kamyon ve TIR’ların girmesi yasaklandı.

FRANSIZLAR YİNE SAHNEDE

Ayn el Arap’taki tünel çalışmalarında da Fransa sahneye çıktı. Tel Abyad ve Resulayn’da tünel yapımını Lafarge Fabrikası üzerinden sağladığı çimento ile destek olan Fransa, Ayn el Arap’da da örgütü gelişmiş tünel kazıcılar verdi. Yine Irak üzerinden de bölgeye yeni hilti ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı. Tünel hattı oluşturmada zorla alıkonulan siviller kullanılıyor. Deşifre olmasın diye karargah ve cephanelik olarak kullanılması planlanan bölgelerin yapımında sadece örgüt üyeleri çalıştırılıyor.

REKLAM

İTİRAFÇILAR DA DOĞRULADI

Örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan teröristler de tünel çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. 2020 yılının Aralık ayında teslim olan terörist Y.A., örgütün operasyon korkusu ile işgal altında tuttuğu yerlerde kazı çalışmalarına hız verdiğini anlattı. Özellikle Barış Pınarı Harekatı’nın ardından çalışmaların gece gündüz sürdüğünü aktaran Y.A., “Terör örgütü olası bir operasyonda TSK’nın okul, cami ve ibadet merkezlerini vurmayacağını biliyor. Bu yüzden bu tesislerin altına yer altı cephanelikleri ve tüneller kazdılar” dedi.

GENÇLERİ SİLAH ALTINA ALIYORLAR

Örgütün hazırlıkları sadece tünel kazmakla kalmadı. Haseka, Rakka ve Halep kırsalında kurulan kontrol noktalarında zorla alıkonulan gençler, sözde zorunlu askerlik kamplarına alındı. Sayıların 4 bini bulan bu sivillerin bir kısmı kısa süreli silahlı eğitimlerin ardından Tel Rıfat, Ayn İsa ve Ayn el Arap’a gönderildi. Ayrıca bu bölgelere Irak üzerinden Suriye’ye sokulan yeni silahların da sevk edildiği belirtiliyor.

REKLAM

ÖRGÜT SİVİLLERİ BIRAKMIYOR

Hem terör örgütünün hazırlıkları, hem de bu bölgelerde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü arasında şiddetlenen çatışmalar göç hareketliliğini de neden oldu. Terör örgütü Ayn İsa’dan göçmek isteyen sivilleri durdurmak için eşyalarını götürmelerini izin vermiyor. Örgüt olası bir çatışmada canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin gitmesini engellemek istiyor.

TALİMATLA KAZDILAR

PKK’nın inşa ettiği tünellerin yapım süreci de yine teslim olan bir teröristin beyanlarıyla deşifre edildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatından önce HDP aracılığı ile örgüte yolladığı ve adına “perspektif belgesi” denilen dokümanlarda tünel kazımı için talimat verdiği de ortaya çıktı. Kobani’yi yeniden yapılandırma talimatının verildiği perspektif belgelerinde “Kobani’nin altına tünellerden oluşan bir şehir inşa edin” talimatının verildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı sonrasında, Kobani ve çevresine TSK’nın operasyon düzenleyeceğinden korkan örgütün yerel halka para karşılığında tünel kazdırdığı da itirafçı ifadelerine yansıdı.