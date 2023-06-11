Kanada'da LGBT’ye ortak protesto

ABD’de 20 eyalet dışında tüm eyaletlerde eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. LGBT’liler artık sadece sokaklarda değil, okullarda ve kiliselerde dahi çocukların karşısına rol model olarak çıkarılırken, endişeli aileler sokaklara inerek yetkililerden yardım istedi. Amerikan gündeminde hararetle tartışılan bu konu, son aylarda toplumun ciddi bir şekilde ayrışmasına sebep oldu. Okul müfredatlarına kadar inen ‘lezbiyen, gay, transseksüel’ kavramları çocuklarda anlam kargaşasına sebep olurken, çoğu okulda yıl sonu etkinliklerinde ya da özel günlerde programlara adına ‘drag queen’ denilen travestiler küçük çocukların karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Amerikalı Damon Atkins, LGBT’lilerin yürüyüşünü protesto ettiği için tutuklandı.