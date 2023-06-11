Kanada'da LGBT’ye ortak protesto

Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü.
ABD Başkanı Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü. Kanada’nın başkenti Ottawa'da Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte ‘LGBT ve trans çocuk dayatmasına’ karşı protesto düzenleyerek “Çocuklarımızı rahat bırakın” sloganları attılar. Üç okul ve bir tıp merkezinin yakınlarında gerçekleştirilen protestolarda ‘Çocuklar ergenlik engelleyicilere rıza gösteremez’ ifadeleri kullanıldı. Protesto sırasında çocuklar LGBT bayraklarını çiğnedi. Güvenlik güçleri 5 kişiyi tutukladı.