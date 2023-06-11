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Dünya

Kanada'da LGBT’ye ortak protesto

Küresel sermayenin de desteği ile gençlere musallat olan LGBT'ye karşı ABD'nin ardından Kanada'da da aileler ayaklandı. LGBT karşıtı Müslüman ve Hristiyan aileler, LGBT ve trans çocuk dayatmasına karşı düzenledikleri ortak protestolarda 'Çocuklarımızı rahat bırakın' sloganları attı.

04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü.

Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü.

ABD Başkanı Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü. Kanada’nın başkenti Ottawa'da Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte ‘LGBT ve trans çocuk dayatmasına’ karşı protesto düzenleyerek “Çocuklarımızı rahat bırakın” sloganları attılar. Üç okul ve bir tıp merkezinin yakınlarında gerçekleştirilen protestolarda ‘Çocuklar ergenlik engelleyicilere rıza gösteremez’ ifadeleri kullanıldı. Protesto sırasında çocuklar LGBT bayraklarını çiğnedi. Güvenlik güçleri 5 kişiyi tutukladı.


Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi
Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi

ABD’de 20 eyalet dışında tüm eyaletlerde eşcinsel evlilik yasallaştırıldı. LGBT’liler artık sadece sokaklarda değil, okullarda ve kiliselerde dahi çocukların karşısına rol model olarak çıkarılırken, endişeli aileler sokaklara inerek yetkililerden yardım istedi. Amerikan gündeminde hararetle tartışılan bu konu, son aylarda toplumun ciddi bir şekilde ayrışmasına sebep oldu. Okul müfredatlarına kadar inen ‘lezbiyen, gay, transseksüel’ kavramları çocuklarda anlam kargaşasına sebep olurken, çoğu okulda yıl sonu etkinliklerinde ya da özel günlerde programlara adına ‘drag queen’ denilen travestiler küçük çocukların karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Amerikalı Damon Atkins, LGBT’lilerin yürüyüşünü protesto ettiği için tutuklandı.


#ABD
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#Joe Biden
#LGBT
14 dakika önce
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