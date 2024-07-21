Kanada'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ın en yoğun çarşılarından Şorca Çarşısı'nda henüz nedeni bilmeyen yangın birçok iş yeri ve depoya zarar verdi. Bağdat'ın merkezinde yer alan tarihi çarşıdaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye aracı bölgeye intikal etti.