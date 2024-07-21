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Dünya

Kanada'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı.

11:58 - 21/07/2024 Pazar
AA
Orman yangını 95 bin hektarlık alana yayıldı.
Orman yangını 95 bin hektarlık alana yayıldı.

CBC News'in haberine göre, Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Tucker, yangınların 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğünü ve yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını söyledi.


Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, yangının bölgedeki önemli ulaşım rotalarından olan 58'inci otoyola yaklaştığı kaydedildi.


Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle 13 Temmuz'da da yaklaşık 9 bin kişi tahliye edilmişti.



#Kanada
#Orman Yangınları
#yangın
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