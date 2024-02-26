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Dünya

Kanuni Sultan Süleyman Camii restorasyon bekliyor

İkinci yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında ibadethaneler de hasar aldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:45 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kanuni Sultan Süleyman Camii.
Kanuni Sultan Süleyman Camii.

Savaşın başında 116 Türk için sığınak olan Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin hasarının giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılmıyor. Caminin minaresinde yer alan Rus bayrağı ise dikkat çekiyor.

HASAR GÖRDÜ

Ukrayna’nın bazı noktalarında hayat normale dönerken bazı noktalarında ise savaş sürecinin başında gerçekleşen yıkım kendini göstermeye devam ediyor. Rusya'nın ablukaya alarak büyük kısmını ele geçirdiği Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Cami bahçesinin girişi ve şadırvan, yakınlara isabet eden roketler nedeniyle zarar gördü. Caminin içine de dışarıdaki patlamalar nedeniyle ufak taş ve beton parçaları döküldü. Caminin pek çok duvarında kurşun izleri görülüyor. Caminin restore edilip edilmeyeceği, edilecek olsa bile ne zaman edileceği belirsizliğini koruyor.



#Rusya
#Ukrayna
#Savaş
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