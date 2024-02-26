Kanuni Sultan Süleyman Camii restorasyon bekliyor

Savaşın başında 116 Türk için sığınak olan Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin hasarının giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılmıyor. Caminin minaresinde yer alan Rus bayrağı ise dikkat çekiyor.

Ukrayna’nın bazı noktalarında hayat normale dönerken bazı noktalarında ise savaş sürecinin başında gerçekleşen yıkım kendini göstermeye devam ediyor. Rusya'nın ablukaya alarak büyük kısmını ele geçirdiği Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. Cami bahçesinin girişi ve şadırvan, yakınlara isabet eden roketler nedeniyle zarar gördü. Caminin içine de dışarıdaki patlamalar nedeniyle ufak taş ve beton parçaları döküldü. Caminin pek çok duvarında kurşun izleri görülüyor. Caminin restore edilip edilmeyeceği, edilecek olsa bile ne zaman edileceği belirsizliğini koruyor.