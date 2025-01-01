Karadağ'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti. Karadağ medyası, ölenlerin arasında iki kişinin reşit olmadığını belirtti.
Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.
Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.
Polis, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin arasında reşit olmayan iki kişinin de bulunduğu aktarıldı.