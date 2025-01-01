Karadağ'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin arasında reşit olmayan iki kişinin de bulunduğu aktarıldı.