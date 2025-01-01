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Karadağ'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karadağ'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

21:361/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Karadağ'ın eski başkenti Çetine'de silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

#Karadağ
#saldırı
#Çetine

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