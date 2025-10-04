Karadeniz’den direnişe selam

Artvin’den Kocaeli’ye uzanan Karadeniz limanlarından denize açılan gemi ve tekneler, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılarını protesto etti. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla limanlara akın ederken, denizciler sloganlar eşliğinde Karadeniz’e açıldı. Eylemlerin yarın Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’deki tüm kıyı illerinde süreceği bildirildi.
Karadeniz kıyılarından denize açılan tekneler, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği saldırılara karşı dayanışma mesajı verdi. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Kocaeli limanlarında düzenlenen etkinlik vatandaşların Türk ve Filistin bayraklarıyla limanlara akmasıyla başladı.
Giresun’dan kalkan gemilerle etkinliğe katılan TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Belki fiziken varamamış olabilir ama iyilik kervanı mutlaka hedefine varmıştır, varmaktadır, varacaktır. Filolar güçlenerek yolculuğuna devam edecektir. Mazlum zalimden hakkını alacaktır ve zalim mağlup olacaktır” dedi. Karadeniz’deki denize açılma eylemlerinin pazar günü Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’deki tüm kıyı illerinde de gerçekleştirileceği belirtildi.
BAYRAKLARLA DENİZE AÇILDILAR
Trabzon’da da Özgür Filistin Platformu’nun “Trabzon’dan Sumud’a Destek, Gazze’ye Umut” sloganıyla Vakfıkebir Limanı’nda düzenlediği etkinlikte denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz’e açıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İsrail’in saldırılarını kınayarak, “İsrail'in bu yaptıkları yanına kar kalmayacaktır” dedi. Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal da Gazze’deki ablukayı sadece fiziki sınırların değil, umutların ve temel hakların da kuşattığını hatırlattı.
ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Artvin’de de Filistin’e Destek Platformu’nun organize ettiği programda, Arhavi Balıkçı Barınağı’ndaki gemi ve teknelere Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Katılımcılar teknelerle Hopa İskelesi’ne kadar açıldı. İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, Filistin davasının sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın davası olduğunu vurguladı ve “Onların umudu bizim umudumuzdur, onların direnişi bizim direnişimizdir. Bugün buradan yükselen sesimiz, dalgaların ötesine ulaşacak. Biz Filistin halkının yanında olduğumuzu, zulme sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz” dedi. Programda ayrıca “İnsanlığın Ortak Vicdanı Sumud Filosu’na Selam Olsun, Direnişin ve Umudun Filosu Sumud” yazılı pankart açıldı. Sinop ve Samsun'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.