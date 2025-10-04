Karadeniz’den direnişe selam

Trabzon’da da Özgür Filistin Platformu’nun “Trabzon’dan Sumud’a Destek, Gazze’ye Umut” sloganıyla Vakfıkebir Limanı’nda düzenlediği etkinlikte denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz’e açıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İsrail’in saldırılarını kınayarak, “İsrail'in bu yaptıkları yanına kar kalmayacaktır” dedi. Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal da Gazze’deki ablukayı sadece fiziki sınırların değil, umutların ve temel hakların da kuşattığını hatırlattı.

Artvin’de de Filistin’e Destek Platformu’nun organize ettiği programda, Arhavi Balıkçı Barınağı’ndaki gemi ve teknelere Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Katılımcılar teknelerle Hopa İskelesi’ne kadar açıldı. İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, Filistin davasının sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın davası olduğunu vurguladı ve “Onların umudu bizim umudumuzdur, onların direnişi bizim direnişimizdir. Bugün buradan yükselen sesimiz, dalgaların ötesine ulaşacak. Biz Filistin halkının yanında olduğumuzu, zulme sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz” dedi. Programda ayrıca “İnsanlığın Ortak Vicdanı Sumud Filosu’na Selam Olsun, Direnişin ve Umudun Filosu Sumud” yazılı pankart açıldı. Sinop ve Samsun'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.