Kassam Tugayları dün bulunan İsrailli esirin cesedini akşam teslim edeceklerini duyurdu

17:0420/10/2025, Pazartesi
Kassam Tugayları: Dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam teslim edeceğiz
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20:00'da teslim edeceklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında İsrailli bir esirin daha cesedini teslim edecekleri belirtildi.

Açıklamada,
"Kassam Tugayları, Aksa Tufanı ateşkesi ve esir takası anlaşması çerçevesinde dün bulunan İsrailli bir esirin cesedini bu akşam saat 20:00'da teslim edecek."
ifadeleri yer aldı.

Kassam dünkü açıklamasında, bir cesedin daha bulunduğunu ve şartların uygun olması durumunda teslim edileceğini açıklamıştı.

Hamas, daha önce İsrail'e 13 esirin cesedini teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.




