Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

El Kassam Tugayları, insani ve sağlık sebeplerinden dolayı serbest bıraktığı iki rehinenin videosunu yayınladı. Rehinelerin, ayrılırken direnişçilerle selamlaştığı anlar dikkat çekti. İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçlayan Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen rehineleri bıraktıklarını belirtti. Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerden biri olan 85 yaşındaki İsrailli kadın esir Yochaved Lifshitz, yaşadıklarını anlattı. Hamas'ın kendisini serbest bıraktığı anlarda Hamas görevlilerinin elini sıktığı görülen İsrailli kadın, bunu neden yaptığına ilişkin soruya verdiği yanıtla başta İsrail olmak üzere tüm Batı medyasının foyasını ortaya çıkardı. Lifshitz, "Kassam Tugayları bize Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Biz de tıpkı onlar gibi ekmekle beyaz peynir ve salatalık yedik." diye konuştu.