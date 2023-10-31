Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırısı devam ediyor.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.
İSRAİL'İ YALANLADI: MÜMKÜN DEĞİL
İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.