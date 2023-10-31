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Dünya

Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

21:31 - 31/10/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırısı devam ediyor.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırısı devam ediyor.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

İSRAİL'İ YALANLADI: MÜMKÜN DEĞİL

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

'GAZZE'DEKİ KALAN ESİRLERİ KURTARMASI 20 YIL SÜRER'

Ebu Ubeyde, "
(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer.
" ifadelerini kullandı.

El Kassam Tugayları iki rehineyi serbest bıraktı: İsrailli esir Hamas görevlisiyle böyle vedalaştı
El Kassam Tugayları iki rehineyi serbest bıraktı: İsrailli esir Hamas görevlisiyle böyle vedalaştı

El Kassam Tugayları, insani ve sağlık sebeplerinden dolayı serbest bıraktığı iki rehinenin videosunu yayınladı. Rehinelerin, ayrılırken direnişçilerle selamlaştığı anlar dikkat çekti. İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçlayan Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen rehineleri bıraktıklarını belirtti. Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerden biri olan 85 yaşındaki İsrailli kadın esir Yochaved Lifshitz, yaşadıklarını anlattı. Hamas'ın kendisini serbest bıraktığı anlarda Hamas görevlilerinin elini sıktığı görülen İsrailli kadın, bunu neden yaptığına ilişkin soruya verdiği yanıtla başta İsrail olmak üzere tüm Batı medyasının foyasını ortaya çıkardı. Lifshitz, "Kassam Tugayları bize Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Biz de tıpkı onlar gibi ekmekle beyaz peynir ve salatalık yedik." diye konuştu.


#Gazze
#Esir
#İsrail
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