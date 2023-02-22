Katar Türkiye'ye destek olmak için seferber oldu: Yardım uçağı sayısı 40'a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 kentte büyük hasara yol açtı. Yıkıcı depremlerin büyük oranda etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından ve pek çok ülkeden yardım yağdı.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili vuran depremlerin ardından Türkiye'ye taziye ve destek mesajları gönderen Arap ülkeleri de afetzedelerin yardımına koştu.

Katar'dan ilk etapta bin 260 konteyner ev desteği

Depremin hemen ardından harekete geçen Katar, ilk etapta bin 260 konteyner ev yardımında bulundu. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, deprem felaketi nedeniyle ülkesinin tüm imkanlarını Türkiye için seferber ettiğini söyledi.

Depremzedeler için destek programı yapıldı

Katar’ın resmi Televizyon kanalı Katar TV tarafından depremzedeler için destek programı yapıldı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Destek programında 869 milyon yardım toplandı.

100 aile için barınma alanı oluşturuldu

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 100 yetim ailesi için geçici barınma alanı oluşturdu ve 25 depremzede aile için Ankara'da konaklama imkanı sağladı.

Hatay'da sahra hastanesi kuruldu

Depremin en çok etkilediği yerlerden Hatay’ın Payas ilçesine Katar tarafından sahra hastanesi kuruldu.

İki bin 775 kilometre uzaklıktan tüm ekip ve ekipmanı ile gelen Katar’ın 30 bin metrekare alana kurduğu sahra hastanesi, depremzedelere şifa dağıttı.





Katar, önceki gün depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için Türkiye'ye 3 uçak daha yardım gönderdi.

3 uçak insani yardım daha gönderildi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Twitter hesabından, Katar'daki hayırseverlerin Türkiye'ye gönderdiği son yardımlarla ilgili bilgi paylaşıldı.

"Deprem bölgesinin acil ihtiyacı çerçevesinde, Katar'daki hayırsever kardeşlerimizin bağışladığı 90 mobil tuvalet, 25 jeneratör, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 3 ayrı C-17 uçağıyla Adana/İncirlik Hava Üssü'ne doğru yola çıktı. Katar'ın zor gündeki bu dayanışmasını hiç unutmayacağız." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, uçaklarla ayrıca Katar Hayır Kurumunun da (Qatar Charity) uyku tulumları ile kışlık çadırlar gibi acil ihtiyaç malzemelerini içeren insani yardımlarının deprem mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkiye'ye nakledildiği kaydedildi.

Bin 400 konteyner ev daha yola çıktı

İlk etapta 1260 konteyner ev gönderen Katar, 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye göndereceğini açıkladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin daha Türkiye'ye gönderileceğini aktararak Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.

Katar başka ülkelerin yardımlarını da depremzedelere ulaştırdı

Katar'ın Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Katar Hava Kuvvetlerinin C-17 uçaklarının Katar-Türkiye hava koridorunda gerçekleştirdiği insani yardım uçuşları ile Ürdün-Türkiye hattındaki çadır transferinin devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, buna ek olarak Katar, kargo uçakları aracılığıyla Almanya'dan Türkiye'ye acil ihtiyaç malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması konusunda da destek veriyor.

Büyükelçilik daha önceki açıklamasında Ürdün’deki BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin gayretleriyle temin edilen çadırların Türkiye'ye nakli için Katar Hava Kuvvetlerine ait uçakların tahsis edildiğini duyurmuştu.















