Katar'dan ateşkes açıklaması: Hamas Biden'ın son teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

"Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı"

"Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı"

Katar'ın Mısır ve ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari,

Katar'ın Mısır ve ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari,

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.