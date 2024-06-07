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Dünya

Katar'dan ateşkes açıklaması: Hamas Biden'ın son teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

İsrail'in soykırımına karşı ateşkes çalışmaları devam ediyor. Katar, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve İsrail'le esir değişimine ilişkin son önerisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

07:44 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 07:59 - 7/06/2024 Cuma
AA
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Ensari,
"Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı"
sözlerine yer vererek, Hamas'ın teklifi hâlâ incelemekte olduğunu belirtti.

Katar'ın Mısır ve ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari,
"Özellikle mevcut müzakere durumunun hassasiyeti göz önüne alındığında, medyadaki yanlış haberlere kulak asmamak ve resmi kaynaklar dışında güvenilir olmayan medya haberlerini dikkate almamak gerekir
" dedi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.


Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.


Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.


Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esir takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtmişti.

#Filistin
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#israil
#Katar
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