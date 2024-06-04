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Katil devlet İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'dan esir takası paylaşımı: Her türlü anlaşmayı destekleyeceğim

Terör Devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini duyurdu. Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in güvenlik çıkarlarının korunması ve Gazze'deki rehinelerin salıverilmesiyle sonuçlanacak her türlü anlaşmayı tam olarak destekleyeceğimi yineliyorum." ifadesini kullandı.

16:16 - 4/06/2024 Salı
AA
Terör Devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
Terör Devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"İsrail'in güvenlik çıkarlarının korunması ve Gazze'deki rehinelerin salıverilmesiyle sonuçlanacak her türlü anlaşmayı tam olarak destekleyeceğimi yineliyorum."
ifadesini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Gazze Kasabı Netanyahu,
"belirlenen hedefler"
gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu dün Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında
"boşluklar"
olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.


Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından,
"kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle"
ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

#Herzog
#Joe Biden
#ABD
#Hamas
#İsrail
#Gazze
#esir takası
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