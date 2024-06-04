Katil devlet İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'dan esir takası paylaşımı: Her türlü anlaşmayı destekleyeceğim

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Gazze'de üç aşamalı ateşkes taslağı' duyurusundan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu söyledi.