Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü

Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü

11:3121/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Filistinli bebeğin dedesi Musa el-Attar ise Filistin halkının gerek Gazze Şeridi'nde gerekse Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.
Filistinli bebeğin dedesi Musa el-Attar ise Filistin halkının gerek Gazze Şeridi'nde gerekse Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 aylık bir bebek annesinin kucağındayken İsrail askerlerinin açtığı ateşin hedefi oldu. 7 aylık Cude el-Attar'ın dedesi Musa el-Attar, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı" dedi.

İsrail ordusu, daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu.


Annesinin kucağındayken karnından vurulan Cude, kurtarılamadı

Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi.


Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.


Ebu Cerez, Mevasi sakinlerinin, sürekli bombardımanlarla, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar ya da askeri araçlardan açılan rastgele ateşle her an ölüm tehlikesi altında yaşadığını söyledi.


"Filistinliler, takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor"

Filistinli bebeğin dedesi Musa el-Attar ise Filistin halkının gerek Gazze Şeridi'nde gerekse Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.


Dede Musa el-Attar, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı" dedi.


Arap Birliği toplantılarından da savaşın durdurulması yönünde bir sonuç çıkmadığına işaret eden Musa el-Attar, "Biz sonuç görmek istiyoruz. Sürekli savaş gören, öldürülen, hedef alınan bir halkız. Bu böyle devam edemez" diye konuştu.

#Gazze
#İsrail
#Bebek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir?