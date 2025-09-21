Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü

İsrail ordusu, daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu.





Annesinin kucağındayken karnından vurulan Cude, kurtarılamadı

Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi.





Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.





Ebu Cerez, Mevasi sakinlerinin, sürekli bombardımanlarla, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar ya da askeri araçlardan açılan rastgele ateşle her an ölüm tehlikesi altında yaşadığını söyledi.





"Filistinliler, takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor"

Filistinli bebeğin dedesi Musa el-Attar ise Filistin halkının gerek Gazze Şeridi'nde gerekse Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.





Dede Musa el-Attar, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı" dedi.



