Katil İsrail ateşkesi hiçe saydı: Son 2 günde 94 Filistinli katledildi

07:556/10/2025, Pazartesi
Katil İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.
Katil İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas’ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun
"Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü"
belirtildi.
Açıklamada,
"İşgalci İsrail, ABD Başkanı’nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas’ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor."
ifadeleri kullanıldı.
  • İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61’inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.
Açıklamada, saldırıların
"Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail’in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze’yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü"
kaydedildi.
