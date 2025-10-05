Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Türkiye dahil 8 İslam ülkesinden 'ateşkes' açıklaması: Gazze için bir fırsat

Türkiye dahil 8 İslam ülkesinden 'ateşkes' açıklaması: Gazze için bir fırsat

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:515/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze
Gazze

Türkiye, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır Gazze'de ateşkes ile ilgili ortak açıklama yaptı. Bildiride, ''Hamas'ın müzakere adımları ve Trump'ın İsrail'e çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz' ifadeleri yer aldı.

Gazze'de terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıların durması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği plana ilişkin Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerden açıklama geldi.


"Gazze için bir fırsat"


Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Pakistan ve Mısır, yaptıkları ortak açıklamada, ateşkes sağlanmasının Gazze için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.


Bildiride,
''Hamas'ın müzakere adımları ve Trump'ın İsrail'e çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz'
ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?


Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin cevabının ardından Trump ateşkes için İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması gerektiğini söyledi.


Hamas, Trump ve İsrail tarafından peş peşe gelen açıklamaların ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı müzakerelerin 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu.


Ancak Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürmeye devam ediyor.




#Türkiye
#Ürdün
#BAE
#Endonezya
#Pakistan
#Katar
#Suudi Arabistan
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı ve ne zaman başlar?