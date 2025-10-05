Türkiye dahil 8 İslam ülkesinden 'ateşkes' açıklaması: Gazze için bir fırsat

Gazze'de terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıların durması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği plana ilişkin Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerden açıklama geldi.





"Gazze için bir fırsat"





Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Pakistan ve Mısır, yaptıkları ortak açıklamada, ateşkes sağlanmasının Gazze için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.





Bildiride, ''Hamas'ın müzakere adımları ve Trump'ın İsrail'e çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz' ifadeleri yer aldı.





Ne olmuştu?





Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin cevabının ardından Trump ateşkes için İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması gerektiğini söyledi.





Hamas, Trump ve İsrail tarafından peş peşe gelen açıklamaların ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı müzakerelerin 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu.





Ancak Trump’ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürmeye devam ediyor.











