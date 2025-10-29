Yeni Şafak
Katil İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

07:1729/10/2025, Çarşamba
AA
Katil İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze'ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları,
Kaynaklar, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu hedef aldığı son saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaraladığını ifade etti.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde görevli sağlık yetkilileri de İsrail güçlerinin kentin batısındaki El-Cela Caddesi'ndeki Abdulal kavşağı yakınlarında bir apartmanı hedef alarak düzenlediği saldırıda bir çocuğun öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını dile getirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor

Sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirmişti.



