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Katil İsrail destekçisi Starbucks Türkiye'den yılın ikinci zammı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan ABD'li kahve zinciri Starbucks, Türkiye ürünlerine bu yıl ikinci kez zam yaptı. En ucuz kahve 70 TL'ye yükseldi. Öte yandan, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde azaldı.

Pınar Görgü
11:14 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:18 - 2/05/2024 Perşembe
Şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi.
Şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma destek vererek aylardır dünya genelinde boykot edilen markaların başında gelen ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın ocak-mart döneminde gelirleri azaldı.


Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9,1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi.


Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Starbucks mağazalarının trafiği de yüzde 6 azaldı.


Bir yılda iki kez zam

Gelirlerinde düşüş yaşayan kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.


45 liradan 70 liraya yükseldi

Bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı. Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu.


İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi:

#Starbucks
#kahve
#İsrail
#zam
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