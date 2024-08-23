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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

07:24 - 23/08/2024 Cuma
AA
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine yapılan İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıklayan Basal, saldırıda Filistinli Hammuda ailesinin evinin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Basal, saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların olduğu 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

İsrail'in Beyt Lahya'nın eş-Şeyma bölgesinde bulunan Kasım ailesinin evine de saldırı düzenlediği bilgisini veren Basal, olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail savaş uçakları Filistinli "Selman" ailesine ait evi bombalarken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeinin kuzeyinde, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyle beldesinde "Ebu Şebab" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre ise Abasan el-Kebira kasabasında İsrail güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarında biri çocuk 3 Filistinli vefat etti. Yaralılar Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgalci İsrail'den gazetecilere 'soykırımı perdeleme' gezisi: Ülkelerine döndüğünde İsrail yanlısı makaleler yayımladılar

Katil sürüsü İsrail, Gazze'deki soykırımını örtbas etmek için medyayı kullanıyor. İngiliz medyasında yer alan bir habere göre Yahudi lobileri, Batılı gazetecilere haziran ayında İsrail gezisi düzenledi. Gazetecilere sadece İsrail'in bakış açısından bilgi verildi, onlar da ülkelerine döndüğünde İsrail yanlısı makaleler yayımladı. Öte yandan terör devleti İsrail'i aklama amacı taşıyan söz konusu makalelerden önce, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarının başladığı kasım ayında da propaganda haberlerinin yapıldığı öğrenildi. ABD’de serbest gazeteci olduğunu iddia eden Özgür Taştan’ın, Kasım 2023’te, ABD’deki İsrail lobileri vasıtasıyla ve finansmanı ile İsrail Ordu Sözcüsü Arye Sharuz Shalicar ile röportaj gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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