Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti

Katil sürüsü İsrail, Gazze'deki soykırımını örtbas etmek için medyayı kullanıyor. İngiliz medyasında yer alan bir habere göre Yahudi lobileri, Batılı gazetecilere haziran ayında İsrail gezisi düzenledi. Gazetecilere sadece İsrail'in bakış açısından bilgi verildi, onlar da ülkelerine döndüğünde İsrail yanlısı makaleler yayımladı. Öte yandan terör devleti İsrail'i aklama amacı taşıyan söz konusu makalelerden önce, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarının başladığı kasım ayında da propaganda haberlerinin yapıldığı öğrenildi. ABD’de serbest gazeteci olduğunu iddia eden Özgür Taştan’ın, Kasım 2023’te, ABD’deki İsrail lobileri vasıtasıyla ve finansmanı ile İsrail Ordu Sözcüsü Arye Sharuz Shalicar ile röportaj gerçekleştirdiği ortaya çıktı.