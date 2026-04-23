Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

12:4423/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ihlalleri sonucu 786 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 217 kişi yaralandı.
İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir toplanma alanını hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi’nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3’ü çocuk 5 kişinin naaşının hastaneye ulaştırıldığını, çok sayıda yaralının da tedavi altına alındığını ifade etti.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), bölgede yer alan Kassam Camisi avlusunda toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırı sonrası ambulanslar yaralıları ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi’ne sevk etti.


Söz konusu saldırının, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlali kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek öldürme, gözaltı, kuşatma ve aç bırakmayı da içeren 2 bin 400 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Ateşkes anlaşmasına, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve geniş yıkıma yol açan saldırılarının ardından varılmıştı. Söz konusu saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı, altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip oldu.
#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Beyt Lahiya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
